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أبوظبي تستعد لاستضافة «الكونجرس العالمي للطب العسكري»

أبوظبي تستعد لاستضافة «الكونجرس العالمي للطب العسكري»
6 أغسطس 2026 01:17

أبوظبي (وام) 

تعقد اللجنة المنظِّمة للكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري - أبوظبي 2026، اليوم، اجتماعاً لمتابعة سير الاستعدادات الخاصة بتنظيم الحدث العالمي، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر المقبل، بتنظيم من وزارة الدفاع، وبالتعاون مع مجموعة أدنيك، تحت شعار «جاهزون للاستجابة، راسخون في الصمود».

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة لضمان جاهزية مختلف الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية للحدث، الذي يُعد أكبر تجمُّع عالمي في مجال الطب العسكري، ويستقطب نخبة من القيادات الطبية والعسكرية والخبراء والباحثين والمختصّين من أكثر من 120 دولة، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات واستعراض أحدث الممارسات والابتكارات في مجالات الرعاية الصحية والطب العسكري.
ويستعرض أعضاء اللجنة المنظمة، خلال الاجتماع، آخر المستجدات المتعلقة بخطط الإعداد والتنظيم، ومراحل تنفيذ البرامج التشغيلية، إلى جانب الوقوف على مستوى الجاهزية في مختلف مسارات العمل، بما يضمن تنظيم نسخة استثنائية تعكس المكانة الدولية لدولة الإمارات وريادتها في استضافة المؤتمرات والفعاليات العالمية المتخصّصة.
ويناقش الاجتماع جهود الشركاء الاستراتيجيين والداعمين للكونجرس، ودورهم في دعم مختلف الجوانب التنظيمية، في إطار منظومة متكاملة من التعاون بين المؤسسات الوطنية والقطاع الصحي، بما يسهم في تقديم حدث عالمي يواكب أفضل الممارسات الدولية.
وقال اللواء الركن إسحاق البلوشي، رئيس اللجنة التوجيهية للكونغرس، إن اللجنة المنظمة تواصل العمل وفق خطة متكاملة وبالتنسيق مع جميع الشركاء الاستراتيجيين، لضمان تنظيم نسخة استثنائية من الحدث تعكس المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجالات التنظيم والابتكار والرعاية الصحية.
وأضاف أن الاجتماع يمثّل محطة رئيسية لمتابعة تقدم الأعمال، وتقييم مستوى الإنجاز في مختلف المحاور التنظيمية، وتعزيز التنسيق بين فرق العمل والشركاء، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية قبل انطلاق الحدث، ويحقّق تطلعات وزارة الدفاع في تقديم نسخة تُعد من أبرز نُسخ الكونجرس العالمي للطب العسكري. وأكد أن استضافة أبوظبي لهذا الحدث العالمي تُجسّد الثقة التي تحظى بها دولة الإمارات من المؤسسات والمنظمات الدولية، وترسّخ مكانتها بوصفها شريكاً فاعلاً في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير منظومات الرعاية الصحية وتعزيز التعاون العلمي والمهني في مجال الطب العسكري، مشيراً إلى أن الكونجرس يشكّل منصّة عالمية لتبادل المعرفة والخبرات واستعراض أحدث الابتكارات الطبية، بما يُسهم في الارتقاء بجاهزية الخدمات الصحية لمواجهة التحديات المستقبلية.

سجل حافل

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وأوضح اللواء إسحاق البلوشي أن استضافة الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري تُمثل إضافة نوعية لسجل أبوظبي الحافل في استضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية الكبرى، وتعكس ما تمتلكه الإمارة من بنية تحتية متطورة وإمكانات تنظيمية متقدمة ومرافق عالمية المستوى، الأمر الذي عزّز مكانتها عاصمة عالمية لاستضافة الأحداث المتخصصة، ومنصّة تجمع الخبرات والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.

أبوظبي
الطب العسكري
وزارة الدفاع
الإمارات
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