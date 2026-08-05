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«في حب مدينتنا» تعزّز الوعي المجتمعي لدى العمال

مشاركون في الفعاليات التوعوية (من المصدر)
6 أغسطس 2026 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية «في حب مدينتنا» في قرية فور إن العقارية بمنطقة حميم، مستهدفة الفئة العمالية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على المظهر العام، وترسيخ السلوكيات الإيجابية التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة.

وهدفت الفعالية إلى تشجيع العمال وأفراد المجتمع على تبنِّي الممارسات السليمة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، إلى جانب تعريفهم بأنواع المخالفات الأكثر تكراراً في نطاق منطقة مصفح، وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في دعم أهداف البلدية ومبادراتها الهادفة إلى تحقيق بيئة حضرية نظيفة وآمنة ومستدامة.
وتضمنت الفعالية ورشة توعوية ركّزت على أهمية دور العمالة في تحقيق أهداف بلدية مدينة أبوظبي في الحفاظ على المظهر العام، والالتزام بالسلوكيات التي تَحدُّ من الممارسات السلبية والمخالفات المتكررة، بما يعكس الصورة الحضارية والمشرقة للمدينة.
كما شهدت الفعالية تنظيم مسابقة شطرنج بين العمال، تزامناً مع اليوم العالمي للشطرنج، في أجواء تفاعلية وترفيهية، هدفت إلى تعزيز روح المنافسة الإيجابية والتواصل المجتمعي، حيث تم تكريم الفائزين وتوزيع الجوائز عليهم، تقديراً لمشاركتهم وتميزهم.
وتم إجراء فحوصات طبية مجانية للعمال المشاركين، إلى جانب توزيع هدايا على جميع المشاركين.

شركاء

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جاء تنظيم الفعالية بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وهم: سلطة السكن العمالي، وأكاديمية أبوظبي للشطرنج، ومركز الكوني الطبي، والمدينة هايبر ماركت، حيث أسهمت هذه الشراكات في إنجاح الفعالية وتحقيق أهدافها التوعوية والمجتمعية.
وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي، من خلال هذه المبادرات، التزامها المتواصل بتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة المحافظة على المظهر العام، وبناء جسور تواصل فعالة مع مختلف فئات المجتمع، بما يدعم رؤية أبوظبي في توفير بيئة حضرية متكاملة ومستدامة، تعكس مكانتها كمدينة عالمية تنبض بالحياة والجمال والمسؤولية المجتمعية.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
اليوم العالمي للشطرنج
العمال
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