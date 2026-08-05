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علوم الدار

«كن واعياً للاحتيال» تحذّر من «وظائف عمل جزئية وهمية»

التوعية بأساليب الاحتيال على التواصل الاجتماعي (من المصدر)
6 أغسطس 2026 01:17

 دبي (الاتحاد)

حذّرت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من استغلال عصابات احتيال لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة في الترويج لـ«وظائف عمل جزئية وهمية»، وخداع الضحايا عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مُستولى عليها من جرائم الاحتيال.
وجاء التحذير في ظل متابعة شرطة دبي لقضايا احتيال ضمن حملة «كن واعياً للاحتيال»، ومنها أن شاباً يدعى «س»، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى فيما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.
وبيّنت أن العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه أو استخدام حسابه الحالي «لأغراض تنظيمية»، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.
وأضافت «تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية وفتح حساباً مالياً وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً بتثبيته في الوظيفة بشكل دائم».

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