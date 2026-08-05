20 ألف زائر لفعاليات «ليوا عجمان للرُّطب والعسل»

عجمان (وام)



اختتمت دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان فعاليات الدورة الحادية عشرة من «مهرجان ليوا عجمان للرُّطب والعسل»، مسجّلةً حصيلة استثنائية تمثّلت في استقطاب أكثر من 20 ألف زائر وتخصيص جوائز تجاوزت قيمتها مليون درهم.

وتعكس هذه النتائج تنامي مكانة المهرجان كمنصة وطنية رائدة تدعم المنتج المحلي وتحتفي بالموروث الزراعي الإماراتي، وتُجسّد التزام الدائرة بصون التراث الثقافي وتعميق ارتباط الأجيال الجديدة بهويتها الوطنية.

وشهد المهرجان، الذي أقيم خلال الفترة من 30 يوليو إلى 3 أغسطس 2026، إقبالاً جماهيرياً لافتاً ومشاركة واسعة ضمت 62 عارضاً و10 جهات حكومية، إلى جانب تسجيل 484 مشاركة في مسابقات الرّطب والعسل والحمضيات والفواكه بمختلف أنواعها.

وأكد محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، أن هذا النجاح يجسّد المكانة المتنامية للمهرجان كنموذج يعكس تكامل الجهود الحكومية والشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع لدعم المزارعين والنحّالين.



التنمية المستدامة

وقال الهاشمي: إن النتائج المحقَّقة تؤكد أن الاستثمار في التراث هو استثمار حقيقي في التنمية المستدامة والهوية».

وأشار إلى التطور الملحوظ في حجم المشاركة ونوعية الفعاليات، والذي أسهم في إبراز المنتجات الإماراتية وتوفير فرص تسويقية ومعرفية جديدة.