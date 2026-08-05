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علوم الدار

«تريندز» و«الصليب الأحمر» يطلقان أول مؤشر إنساني بالمنطقة

فالينتينا بيرناسكوني وعلي آل علي عقب توقيع المذكرة (من المصدر)
6 أغسطس 2026 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم «تريندز باروميتر»، التابع لـ«مجموعة تريندز»، مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف تنفيذ دراسات ميدانية متخصّصة، وإطلاق أول مؤشِّر من نوعه في المنطقة لرصد المتغيرات والاحتياجات الإنسانية المستدامة.
جرى توقيع المذكرة في مقر «تريندز دبي»، ومثّل الجانبين كلٌّ من فالينتينا بيرناسكوني، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإمارات العربية المتحدة، وعلي عبدالله آل علي، مدير «تريندز دبي».
وأوضح فهد المهري، المدير العام لـ«تريندز باروميتر»، أن المؤشّر المبتكر سيعمل على قياس مستوى الوعي بالقانون الدولي الإنساني ومعدلات الوصول إلى الخدمات الأساسية في مناطق النزاع، مشيراً إلى أن التعاون سيشمل أيضاً تنظيم دورات تدريبية مشتركة لبناء قدرات الكوادر الميدانية وتأهيلها في المناطق المتأثرة بالأزمات.
وأكدت فالينتينا بيرناسكوني أن هذه الشراكة ستسهم في تعظيم أثر الجهود الإغاثية وتوجيهها بفاعلية، وذلك عبر تطوير منهجيات علمية متقدمة تتضمن تبادل الخبرات في التحليل الجغرافي، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمسح عن بُعد لجمع وتحليل البيانات الضخمة بدقة في المناطق المتضررة التي يصعب الوصول إليها.

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