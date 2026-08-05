«حافلات تحت الطلب» تتوسّع إلى 20 منطقة في دبي

دبي (الاتحاد)



أضافت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ثلاث مناطق جديدة إلى خدمة حافلات تحت الطلب، وهي السطوة والقوز ومردف، ليصبح عدد المناطق مع هذه التوسعة الجديدة 20 منطقة، توفّر تنقلاً أكثر سهولة ومرونة للسكان والزوّار، وتعزّزُ توجّه الهيئة وحرصها الدائم على توفير وسائل نقل جماعي لسكان وزوّار الإمارة، من خلال التطبيقات الذكية وبتعرفة معقولة في متناول الجميع.

وخلال النصف الأول من عام 2026، حققت الخدمة قفزة كبيرة في الإقبال، حيث نقلت 527 ألف راكب، بنسبة نمو بلغت 25.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وكان يونيو 2026 الأبرز، إذ سجّل أعلى عدد ركاب منذ بداية العام بواقع 105.990 راكباً.