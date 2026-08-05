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بلدية أم القيوين تنفّذ حملة توعوية في سكنات العمال

بلدية أم القيوين تنفّذ حملة توعوية في سكنات العمال
6 أغسطس 2026 01:17

أم القيوين (وام)

نفّذت دائرة بلدية أم القيوين، بالتعاون مع المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، حملة توعوية استهدفت العمال في سكناتهم بالإمارة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الصحة العامة، ورفع مستوى الوعي بالاشتراطات الصحية، وترسيخ الممارسات الوقائية، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وصحية، والحد من المخاطر الصحية، ودعم مستهدفات جودة الحياة في الإمارة.
وأكد عبيد غانم الصقال، مدير قطاع الصحة والسلامة والبيئة بدائرة بلدية أم القيوين، أن الحملة تأتي ضمن خطة البلدية الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي لدى العمال، وترسيخ ثقافة الوقاية، بما ينعكس إيجاباً على صحة العامل وإنتاجيته، ويسهم في دعم منظومة الصحة العامة والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.

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وزارة الصحة ووقاية المجتمع
بلدية أم القيوين
أم القيوين
العمال
الصحة
الصحة العامة
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