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عمار بن حميد والسفير الإثيوبي يبحثان آفاق التعاون

عمار بن حميد في حديث مع جمال بكر عبدالله خلال اللقاء (وام)
6 أغسطس 2026 01:17

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور جمال بكر عبدالله، سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة.
ورحب سموه بالضيف الذي قدم للسلام على سموه، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية.
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث آفاق التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم المصالح المتبادلة في شتى المجالات.
من جانبه، أشاد السفير بما تشهده دولة الإمارات عموماً وإمارة عجمان خصوصاً من تطور ونهضة شاملة على المستويات كافة.

الحضور 

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حضر اللقاء الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، وزيريهون ميجيرسا جيما، القنصل العام لجمهورية إثيوبيا في دبي والإمارات الشمالية، وميسائيل ليما، وأيوب بلاشيو، من إدارة الشؤون السياسية والدبلوماسية العامة.

إثيوبيا
عمار النعيمي
الإمارات
عجمان
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