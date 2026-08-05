«الشؤون الإسلامية» تحتفي بحملات الحج والعُمرة المتميّزة

أبوظبي (وام)



كرّمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، خلال حفل أقيم في فندق الريتز كارلتون بأبوظبي، حملات الحج والعمرة التي حققت مستويات عالية في تقديم الخدمات لحجّاج الدولة خلال موسم الحج لعام 1447هـ - 2026م.

وجاء هذا التكريم استناداً إلى نتائج تقييم وتصنيف الحملات وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، وذلك في إطار مبادرات الهيئة للاحتفاء بالإنجازات المتميزة التي تُعزّز جودة الأداء وتواكب أفضل المعايير والممارسات، بحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وأحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة، وعدد من المسؤولين.

وتقدَّم معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي بالشكر لأصحاب الحملات على جهودهم والتزامهم بمسؤولياتهم تجاه حجّاج الدولة، داعياً إياهم إلى مواصلة تطوير الخدمات برؤى مبتكرة تُعزّز كفاءة منظومة الحج، وذلك من خلال تبنِّي البرامج الخدمية الرائدة.

وأكد معاليه استعداد الهيئة للتعاون مع أصحاب الخبرات واستقبال المقترحات التي تعزّز كفاءة الأداء وتطوّر الخدمات وفق رؤى استشرافية ترتكز على التوقعات وكيفية تجاوز التحديات خلال موسم الحج، مبيناً أن هذا التكريم السنوي يهدف إلى الارتقاء بجودة خدمات الحج.

واستند تقييم الحملات إلى منظومة متكاملة لقياس جودة الخدمات وتجربة الحاج.

وأسفرت نتائج التقييم عن حصول جميع الحملات المشمولة بالتصنيف على مستويات أداء تتراوح بين خمس وأربع نجوم، حيث نالت ست حملات تصنيف خمس نجوم، وهي حملة صدف، وحملة المصطفى، وحملة الفارس، وحملة الشيراوي، وحملة المطروشي، وحملة المنار. في المقابل، حصلت خمس عشرة حملة على تصنيف أربع نجوم، وشملت حملة الظفرة، وحملة لبيك، وحملة الثريا، وحملة النفرة، وحملة المسعى، وحملة التيم، وحملة خورفكان، وحملة السلطان، وحملة الفرقان، وحملة المروة، وحملة الأجور، وحملة الشروق، وحملة الفجر، وحملة الحطيم، وحملة الفتح.

وشهد الحفل تكريم الحملات المتميزة ومنحها شهادات الشكر والتقدير، إلى جانب تكريم حملات الظفرة والفجر والمصطفى الفائزة بأفضل فيديو في مبادرة «بصمة الحج».



تكريم

كما تم تكريم حملتي الفتح والفارس لالتزامهما المتميز بمنظومة «سند» في رصد حالة الحجاج وانتظام التحديث وسرعة الاستجابة للبلاغات في المشاعر المقدسة، إضافة إلى تكريم الإداريين المتميزين في برنامج تأهيل إداريي الحملات «إسعاد الحجاج» نظير حضورهم المنتظم وتفاعلهم الإيجابي، حيث عبّر الجميع في ختام الحفل عن شكرهم للهيئة على هذه المبادرة، التي تحفّزهم لتقديم المزيد لخدمة ضيوف الرحمن.