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علوم الدار

«الشارقة الخيرية» تنفّذ 804 مشاريع إنتاجية

خالد آل علي
6 أغسطس 2026 01:17

الشارقة (الاتحاد)

نفّذت جمعية الشارقة الخيرية 804 مشاريع إنتاجية بقيمة 1.3 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن برامجها الهادفة إلى تمكين الأسر المتعففة، من خلال توفير أدوات العمل والتأهيل المهني، الذي يمكن المستفيدين من ممارسة الحرف التي يجيدونها وتحويلها إلى مصدر دخل مستدام، بما يعزّز اعتمادهم على أنفسهم ويحقق الاستقرار المعيشي لأسرهم.

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وأكد خالد حسن آل علي، مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي، أن الجمعية تتبنى في برامجها التنموية نهجاً يقوم على التمكين قبل الإعانة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن منح الإنسان فرصة للعمل والإنتاج يحقق أثراً يمتد لسنوات، ويمنحه القدرة على تلبية احتياجاته بكرامة، بدلاً من الاعتماد المستمر على المساعدات، موضحاً أن الجمعية نفَّذت خلال النصف الأول من العام الجاري 804 مشاريع إنتاجية، تنوعت بحسب طبيعة المهن التي يمارسها المستفيدون واحتياجاتهم الفعلية، حيث شملت توفير قوارب صيد للعاملين في مهنة صيد الأسماك، وتجهيز محال تجارية للعاملين في أنشطة بيع الفواكه والملابس، وغيرها من الأنشطة التجارية، إلى جانب توفير آلات خياطة للعاملين والعاملات في مهن الخياطة والتطريز، ودراجات بخارية للعاملين في خدمات نقل البضائع، فضلاً عن توفير الأدوات والمعدات اللازمة لعدد من الحرف والمهن الأخرى.
وأضاف أن الجمعية لا تقتصر في دعمها على توفير أدوات الإنتاج، وإنما تحرص أيضاً على تأهيل المستفيدين من خلال الدورات التدريبية والبرامج التطويرية التي تساعدهم على إتقان حرفهم وإدارة مشاريعهم الصغيرة بصورة تحقق لها الاستمرار والنجاح، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تمثّل استثماراً في طاقات المستفيدين، إذ تسهم في تحويلهم من متلقين للمساعدة إلى أفراد منتجين قادرين على توفير مصدر رزق ثابت لهم ولأسرهم، وهو ما ينعكس إيجابا على جودة حياتهم ويعزز ثقتهم بقدراتهم، كما أنها تحقق في الوقت ذاته أثراً مستداماً على منظومة العمل الخيري، حيث تسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدورية، وتتيح للجمعية توجيه مواردها إلى فئات أخرى أشد احتياجاً، بما يعزّز كفاءة الإنفاق الخيري، ويرسّخ مفهوم الاستدامة في العمل الخيري والإنساني.

التأهيل المهني
الشارقة
الأسر المتعففة
جمعية الشارقة الخيرية
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