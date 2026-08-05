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حميد بن عمار يعلن بدء المرحلة التنفيذية لبرنامج عجمان للذكاء الاصطناعي

حميد بن عمار
6 أغسطس 2026 01:17

عجمان (وام)

أعلن الشيخ حميد بن عمار النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، قائد برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، بدء المرحلة التنفيذية للبرنامج، إيذاناً بانطلاق التطبيق المؤسسي على مستوى الجهات الحكومية، بما يعزز جاهزية حكومة عجمان لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة مؤسسية متكاملة ترتكز على الحوكمة، والتمكين، وبناء القدرات، والاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة.
ويأتي بدء المرحلة التنفيذية، عقب استكمال المراحل التأسيسية للبرنامج، واعتماد النموذج المؤسسي ومتطلبات المرحلة الأولى، وصولاً إلى استكمال الحزمة التنظيمية الأولى، التي تضمنت تشكيل لجنتي التمكين والحوكمة وتنظيم الفريق التنفيذي، وإعلان إطلاق البرنامج، وإصدار الأوامر التنفيذية المنظمة لبدء العمل وتحديد الآجال، إضافة إلى جرد الاستخدامات القائمة للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، بما يرسخ إطاراً مؤسسياً موحداً لتنفيذ البرنامج على مستوى حكومة عجمان.
وأكد الشيخ حميد بن عمار النعيمي، أن بدء المرحلة التنفيذية لبرنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، خطوة مهمة تسهم في تحويل مستهدفاته إلى تطبيقات عملية تدعم تطوير الأداء الحكومي، وترتقي بجودة الخدمات، وتعزز جاهزية حكومة عجمان للمستقبل.
وقال: المرحلة الجديدة تركّز على التطبيق المؤسسي للذكاء الاصطناعي، وتحويل الإمكانات التقنية إلى أثر ملموس في تطوير الأداء الحكومي، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز جاهزية حكومة عجمان للمستقبل، عبر منظومة متكاملة تقوم على الحوكمة والتمكين وبناء القدرات، بتكاملٍ وتنسيقٍ بين الجهات الحكومية، وقد بدأنا تنفيذ هذه المرحلة ضمن إطار تنظيمي واضح يحدد الأدوار والمسؤوليات، ويوفّر الأسس اللازمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي بصورة مستدامة وآمنة، وبما يحقق قيمة حقيقية للجهات الحكومية والمجتمع.

استخدامات

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تبدأ المرحلة التنفيذية بتفعيل أعمال لجنتي التمكين والحوكمة والفريق التنفيذي، وتسمية منسقي البرنامج في الجهات الحكومية، وإجراء جرد شامل للاستخدامات الحالية للذكاء الاصطناعي، وإعداد الإطار التشغيلي الموحّد للبرنامج، بما يحدد آليات اعتماد المبادرات، ومستويات المخاطر، والنماذج المعتمدة، ويعزّز تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، ويدعم تطوير المبادرات وفق أفضل الممارسات.
كما يهدف البرنامج إلى بناء صورة مؤسسية متكاملة للاستخدامات الحالية للذكاء الاصطناعي في حكومة عجمان، بما يسهم في توحيد الممارسات.
ويستهدف برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي إطلاق 100 مبادرة تغطي المحاور الثمانية لرؤية عجمان 2030، بما يعزز جاهزية حكومة المستقبل، ويرفع جودة الحياة، ويدعم تنافسية الإمارة، واستدامة تطوير خدماتها.

حميد بن عمار النعيمي
الذكاء الاصطناعي
عجمان
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