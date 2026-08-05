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بلدية الفجيرة تنظم «ملتقى العطاء التطوعي»

بلدية الفجيرة تنظم «ملتقى العطاء التطوعي»
6 أغسطس 2026 01:17

الفجيرة (وام)

نظّمت بلدية الفجيرة ممثلة في قسم الاتصال الحكومي برنامج «ملتقى العطاء التطوعي»، لترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، بما ينسجم مع توجهاتها في تطوير العمل التطوعي المؤسسي والمجتمعي، وتقدير جهود الموظفين المتطوعين وإبراز دورهم في خدمة المجتمع.
واستهدف الملتقى موظفي البلدية من المتطوعين، حيث شهد استعراضاً لأبرز إنجازات العمل التطوعي التي تحققت خلال الفترة الماضية، وما أسهمت به المبادرات التطوعية من أثر إيجابي في خدمة المجتمع وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وشهد الملتقى محاضرة توعوية قصيرة تناولت أهمية العمل التطوعي، ودوره في تنمية روح العطاء والانتماء والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب تسليط الضوء على أثر التطوع في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التكاتف بين أفراد المجتمع.
واستعرض الملتقى التوجهات المستقبلية للعمل التطوعي المؤسسي والمجتمعي، والخطط الرامية إلى توسيع نطاق المشاركة التطوعية.
واختُتم بتكريم موظفي البلدية المتطوعين، تقديراً لجهودهم.

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