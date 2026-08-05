شرطة رأس الخيمة تحصل على اعتماد «أفضل بيئة عمل»

رأس الخيمة (وام)



تسلّم العميد جمال أحمد الطير، نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، بحضور المديرين العامين، وعدد من الضباط شهادة اعتماد القيادة كأفضل بيئة عمل من قِبل المنظمة العالمية GREAT PLACE TO WORK؛ تقديراً لجهودها في توفير بيئة عمل مشجعة لموظفيها وإسعاد متعامليها، في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وأوضح نائب القائد العام، أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا جهود فِرق العمل بالقيادة العامة الرامية لتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة، مما يسهم بدوره في تشجيعهم على الإبداع والعطاء، وتوفير بيئة عمل محفزة ترتكز على الابتكار والتعاون البنّاء الذي يسهم بدوره في تحسين أدائهم، لضمان تقديم أفضل مستويات الخدمة للمتعاملين من خلال تنفيذ العديد من الممارسات والبرامج التي تستند إلى المحاور الـ 6 الخاصة بالبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة في بيئة العمل.