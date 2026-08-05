«سالم بن حم الثقافي» يواصل فعالياته الصيفية

العين (الاتحاد)



يواصل مركز سالم بن حم الثقافي تنفيذ فعاليات برنامجه الصيفي، الذي يضم باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والإبداعية والتوعوية، في إطار حرصه على استثمار أوقات النشء خلال الإجازة الصيفية، وتنمية معارفهم ومهاراتهم، وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.

وضمن محطات البرنامج، اختتم المركز سلسلة من الورش التوعوية التي نُفذت على مدار ثلاثة أسابيع بالتعاون مع قسم البرامج التوعوية بالإدارة العامة لشرطة أبوظبي، وشملت أربعة محاور رئيسية هي: السلوك الإيجابي والسعادة، واتخاذ القرار ومهارة الرفض، والقدوة الحسنة والصديق الصالح، وتنظيم الوقت والاستخدام الآمن للتقنية.

وأكد الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، أن البرنامج الصيفي يجسّد رؤية المركز في تقديم برامج متكاملة تجمع بين الثقافة والتوعية والإبداع، وتسهم في بناء شخصية النشء وتنمية قدراتهم في بيئة تعليمية جاذبة ومحفّزة.