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علوم الدار

تعاون بين «التنمية الاقتصادية» في رأس الخيمة و«الإمارات لرعاية وبر الوالدين»

تعاون بين «التنمية الاقتصادية» في رأس الخيمة و«الإمارات لرعاية وبر الوالدين»
6 أغسطس 2026 01:17

رأس الخيمة (وام)

بحثت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بهدف دعم الأنشطة الأسرية والتراثية في إمارة رأس الخيمة.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية الدور الريادي للجمعية في تقديم رعاية متكاملة لكبار المواطنين.
وخلال زيارته للجمعية فرع رأس الخيمة - برئاسة المستشار أحمد سالم سودين رئيس مجلس الإدارة - اطلع الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، على أبرز برامجها وأنشطتها.

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دائرة التنمية الاقتصادية
رأس الخيمة
جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين
كبار المواطنين
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