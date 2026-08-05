«الفجيرة العلمي» عضواً مؤسسياً في إدارة الاعتماد الدولي للجودة

الفجيرة (وام)



اعتمدت إدارة الاعتماد الدولي للجودة نادي الفجيرة العلمي عضواً مؤسسياً رسمياً لديها، ومنحته العضوية المؤسسية، وذلك بعد استيفاء متطلبات الاعتماد. وتسري شهادة العضوية الرسمية، الصادرة من الولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 29 يوليو 2026 حتى 1 أغسطس 2027، بما يخول النادي الاستفادة من جميع الامتيازات التي تمنحها إدارة الاعتماد الدولي للجودة لأعضائها حول العالم.

ويشمل الاعتماد المؤسسي للنادي ثمانية مجالات تخصصية رئيسية، هي: التعليم العلمي، والابتكار، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتعليم STEM (تعلم لغة برمجة الروبوتات)، والبحث العلمي، وتنمية المجتمع، وتمكين الشباب، وهي مجالات تعكس طبيعة البرامج والمبادرات التي ينفذها النادي في إطار رسالته الرامية إلى إعداد جيل مبدع قادر على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.

وتُعَدُّ إدارة الاعتماد الدولي للجودة جهة دولية متخصصة في تطوير واعتماد معايير الجودة والكفاءات المهنية، وتقديم خدمات الاعتماد المؤسسي والفردي، وإصدار شهادات الجودة والتميُّز، واعتماد البرامج التعليمية والتدريبية، وتأهيل المدققين، بما يسهم في بناء أنظمة مؤسسية فعالة تعزز الأداء والاستدامة والحوكمة.

وأكد الدكتور سيف محمد عبيد المعيلي، مدير نادي الفجيرة العلمي، أن حصول النادي على العضوية المؤسسية في إدارة الاعتماد الدولي للجودة يمثِّل إنجازاً نوعياً يضاف إلى سجل إنجازات النادي، ويعزز مكانة النادي على المستويين الإقليمي والدولي.