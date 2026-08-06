قرقاش: ذكرى تولّي الشيخ زايد الحكم في أبوظبي محطة نستحضر فيها مسيرة الخير والعطاء

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المحطات المباركة في مسيرة الإمارات عديدة، ويأتي السادس من أغسطس في مقدمتها، ذكرى تولّي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في أبوظبي.

وقال معاليه عبر منصة «إكس» :"المحطات المباركة في مسيرة الإمارات عديدة، ويأتي السادس من أغسطس في مقدمتها، ذكرى تولّى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، مقاليد الحكم في أبوظبي. ومن عزيمة الرجال ورؤيتهم انطلقت نهضةٌ مباركة وتجربةٌ تنمويةٌ ملهمة وناجحة، غدت نموذجًا يُحتذى".

وأكد معاليه:"إنها ذكرى نستحضر فيها مسيرة الخير والعطاء، والرؤية الثاقبة التي أرست أسس الاتحاد، وصنعت مستقبل الإمارات".