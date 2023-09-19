«برجيل القابضة» تمنح «أوراكل هيلث» عقداً بقيمة 125 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

وافق مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة بي إل سي، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على الدخول في اتفاقية استراتيجية مع «أوراكل هيلث» لاعتماد المجموعة لحل السجلات الطبية الإلكترونية من أوراكل هيلث، بهدف توفير خدمات سريرية محسّنة بشكل كبير، إضافةً إلى تعزيز الكفاءات التشغيلية والمالية.

وفي إطار الاتفاقية، وافق مجلس إدارة «برجيل» على منح عقد خدمة بقيمة 125 مليون درهم لشركة «أوراكل هيلث» من أجل إنشاء منصة السجلات الطبية الإلكترونية المتكاملة ومتعددة القنوات، والتي تتيح تكامل منظومة الخدمات السريرية الشاملة التابعة لبرجيل عبر شبكتها.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، إن «أوراكل هيلث» ستوفر لمقدمي الرعاية رؤية مبسطة وشاملة لبيانات المرضى من أجل تحسين قرارات الرعاية والنتائج الصحية، ومن أجل أن تتميز منظومة الرعاية الصحية الخاصة بالمجموعة تبسيط تجربة المريض، مع تقليل وقت الانتظار وزيادة وقت تواجد الأطباء مع المريض، مؤكداً أن هذه الشراكة ستمكن من اتخاذ خطوات كبيرة نحو تحسين سلامة المرضى من خلال ضمان توفر المعلومات الصحيحة للمرضى في الوقت المناسب.

وأضاف أنه بفضل الأداء الفائق وتوفير قابلية التوسع والمزايا الأمنية المضمنة للسحابة، ستتمكن «برجيل» من تعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية، إضافة إلى تطوير أساليب تقديم الرعاية المستقبلية التي تتطلب تنسيق الرعاية في الوقت الفعلي وتبادل المعلومات بين مقدمي الخدمة والمرضى والمواقع المتعددة، منوهاً بأن هذه الفوائد ستوفر لمجموعة «برجيل» فرصاً كبيرة لدمج محفظة منشآتها المتنامية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تواصل اتباع نهجها في النفقات الرأسمالية لتوسيع الشبكة.

وقال أكرم سامي دهيني، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أوراكل هيلث: «نعمل من أجل مساعدة المستشفيات والأنظمة الصحية على مستوى العالم على تبني التكنولوجيا الرقمية والمفتوحة والمتصلة للتغلب على حل التحديات الأكثر تعقيداً التي يواجهونها»، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ نظام السجلات الطبية الإلكترونية المحدّث والحل المتكامل من خلال برنامج منظّم مدته ثلاث سنوات، والذي سيشهد إطلاق النظام في مدينة برجيل الطبية ومستشفى برجيل أبوظبي ومركز برجيل لجراحة اليوم الواحد خلال المرحلة التجريبية.