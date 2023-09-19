«فلاي دبي» تنقل 4 ملايين مسافر خلال موسم الصيف

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت شركة فلاي دبي ارتفاعاً قياسياً في عدد المسافرين على رحلات الناقلة خلال موسم الصيف الحالي الممتد من شهر يونيو وحتى سبتمبر الجاري، ليصل إلى أكثر من 4 ملايين مسافر بنمو نسبته 30% عن موسم صيف 2022.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: إن الشركة شغلت خلال موسم الصيف الحالي أكثر من 32400 رحلة، بزيادة نسبتها 22% عن الموسم الماضي، حيث شغلت الناقلة رحلاتها إلى 120 وجهة في 52 دولة، مشيراً إلى أن متوسط إشغال المقاعد خلال موسم الصيف وصل إلى 75%. وقال الغيث في لقاء مع الصحفيين، أمس: إن النتائج المالية للناقلة خلال العام الجاري من المتوقع أن تكون أفضل من العام الماضي، وذلك على الرغم من تحديات ارتفاع أسعار النفط التي ستكون عاملاً مؤثراً على أداء الناقلات الجوية في جميع أنحاء العالم.

عمليات التوظيف

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، أن الناقلة كثفت عمليات التوظيف منذ بداية العام الجاري لمواكبة نمو الشركة وتوسعتها، حيث انضم إلى فريق عمل «فلاي دبي» أكثر من 800 موظف 140 جنسية، ليصل إجمالي عدد الموظفين إلى 5300 موظف بنمو 14% مقارنة بعام 2022 منهم أكثر من 1100 طيار، 2100 طاقم، و420 مهندساً.

وأضاف الغيث أن «فلاي دبي» أطلقت 20 وجهة جديدة هذا العام، شملت: كرابي وباتايا وميلانو وسانت بطرسبرغ واولبيا، ونيوم، وستبدأ «فلاي دبي» خلال أكتوبر المقبل رحلاتها إلى مدينة القاهرة وبوزنان في بولندا وفولغوغراد في روسيا في نوفمبر، إضافة إلى مومباسا في يناير 2024، مشيراً إلى أن «فلاي دبي» تخدم حالياً نحو 12 وجهة في أفريقيا و20 وجهة في دول مجلس التعاون الخليجي، و10 وجهات في روسيا و14 وجهة في منطقة رابطة الدول المستقلة، و19 وجهة شبه القارة الهندية و23 وجه في أوروبا و5 في تركيا و6 في إيران.

وأكد الغيث أن أداء الناقلة في الوجهات الموسمية كان متميزاً، حيث شغلت الناقلة رحلاتها إلى 9 وجهات موسمية هي: تيفات، دوبروفنيك، باتومي، أولبيا، كورفو، ميكونوس، سانتوريني، طرابزون، بودروم، مشيراً إلى أن بعض الوجهات سجلت نمواً كبيراً في الطلب مثل طرابزون بنسبة 70% مقارنة مع العام الماضي وتيفات بنسبة 20%، وبودروم 43%.



أسطول الناقلة

وقال الغيث إن إجمالي أسطول «فلاي دبي» يصل إلى نحو 78 طائرة من طراز بوينغ 737، منها 29 طائرة من الجيل الجديد و46 طائرة ماكس 8 و3 ماكس 9، مشيراً إلى أن الناقلة تسلمت حتى اليوم 7 طائرات منذ بداية العام، ومن المتوقع أن تتأخر تسليمات بقية الطائرات خلال هذا العام؛ لذلك اضطرت الناقلة إلى تأجير 4 طائرات من سمارت وينغز خلال الفترة من 17 أكتوبر 2023 وحتى 16 أبريل 2024، حيث قامت بتشغيلها إلى وجهات، مثل دكا ومسقط وكولمبو وكراتشي شيتاغونج. وأكد الغيث أن الاتصالات مستمرة مع «بوينج» فيما يتعلق بالتسليمات المقبلة، ومن المتوقع حل مشكلة التأخير في التسليمات خلال العام المقبل، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تعويض من الشركة المصنعة على التأخير بحسب العقود المبرمة، ولكن هذا التعويض لا يعادل التأثيرات السلبية التي تسببت فيها للناقلة، لا سيما أن التأخير في جدول التسليم أثر على استراتيجية النمو والتوسع لـ«فلاي دبي»، وعلى قدرتها على إضافة المزيد من الرحلات على عدد من الوجهات.