5.5 مليار درهم مكاسب سوقية لـ«الأسهم المحلية»

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تجاوزت مكاسب القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية، أمس، 5.45 مليار درهم، موزعة بواقع 2.687 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و2.77 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق أبوظبي 2.862 تريليون درهم، ونحو 687.722 مليار درهم لأسهم دبي.

واجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة، أمس، تجاوزت 1.344 مليار درهم، متضمنة 952.79 مليون درهم تداولات سوق أبوظبي و391.61 مليون درهم في سوق دبي.

وسجلت مؤشرات الأسواق المحلية ارتفاعات جيدة في ظل ارتفاع أسهم 52 شركة، منها 33 شركة في أبوظبي و19 شركة في سوق العاصمة.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد عاد مؤشر السوق للمنطقة الخضراء ليرتفع بنسبة 0.0.54% عند مستوى 9822.31 نقطة.

وجاوزت قيمة التداولات الإجمالية 952.79 مليون درهم شملت ما يزيد على 193.98 مليون سهم عبر 12125 صفقة. وارتفعت أسهم 33 شركة من أصل 67 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 29 شركة، وبقيت أسهم 5 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 227.96 مليون درهم، وتلاه «الفا ظبي القابضة» بقيمة 141.36 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة 109.9مليون درهم، وحل سهم «أدنوك للغاز» رابعاً بقيمة تداولات 39.56 مليون درهم، ثم «الجرافات البحرية الوطنية» بقيمة تداولات 36 مليون درهم.

وجاء سهم «إشراق» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 32.66 مليون سهم، وتلاه «ملتيبلاي» بتداول 27.37 مليون سهم، ثم «منازل» بنحو 14.65 مليون سهم، وجاء «أدنوك للغاز» في المركز الرابع بتداول 11.46 مليون سهم، ثم «برجيل» بتداول 10.95 مليون سهم. وتباين أداء الأسهم النشطة، حيث ارتفع «العالمية القابضة» بنسبة 0.57% ليغلق عند سعر 406 درهم، و«منازل» بنسبة 1.7% ليغلق عند سعر 0.419 درهم، وصعد «الفا ظبي القابضة» بنسبة 2.68% ليغلق عند سعر 20.7 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 197.58 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 215.77 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 18.18 مليون درهم كمحصلة (بيع). وزادت تعاملات بيع المؤسسات المالية عن تعاملات الشراء حيث بلغت 743.7 مليون درهم مقابل مشتريات بقيمة 725.86 مليون درهم لتكون المحصلة (بيع) بنحو 17.83 مليون درهم.



سوق دبي

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات نحو 391.619 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 96 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6707 صفقات. وأغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع جيد بمقدار 26.3 نقطة وبنسبة 0.65% ليصل إلى 4047.72 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 19 شركة مقابل انخفاض أسهم 15 شركة وثبات أسهم 7 شركات.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 212.12 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 97.33 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 114.78 مليون درهم كمحصلة «شراء». وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية «شراء» بمقدار 9.62 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 256.65 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 247 مليون درهم.