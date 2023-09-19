أبوظبي تصل بقوة إلى العالم عبر حملات الترويج السياحية

رشا طبيلة (أبوظبي)

نجح القطاع السياحي في إمارة أبوظبي، في استقطاب السياح والزوار من مختلف أسواق العالم، سواء إقليمياً أو عالمياً، حيث تشير العديد من الأرقام والبيانات إلى معدلات نمو كبيرة يتم تحقيقها، خصوصاً بعد أن نمت أعداد الزوار في العام الماضي بنحو 13%، بالإضافة إلى النشاط الذي شهدته المرافق السياحية خلال فترة الصيف.

«الاتحاد» تلقي الضوء على أهم العوامل والمبادرات التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج القياسية، بعد أن سجلت الإمارة خلال فترة وجيزة مليارات من المشاهدات وملايين الانطباعات والزيارات للمنصات الإلكترونية والاجتماعية والتغطيات الإعلامية المحلية والدولية.

وخلال الفترة الماضية، أطلقت أبوظبي العديد من الحملات الترويجية الضخمة والتي تهدف إلى جذب السياح من شتى بقاع الأرض وإبراز المقومات الخدمات والمرافق السياحية النوعية التي تتميز بها، إلى جانب تعدد المنتج السياحي، حيث بدأت هذه الحملات الترويجية بإيتاء ثمارها بشكل واضح.

وكشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في تقريرها السنوي للعام 2022، عن نجاح حملاتها الترويجية التي أطلقتها، وعلى رأسها «حيّاكم في أبوظبي» والحملات الشتوية والصيفية لتستقطب مليارات المشاهدات وملايين الانطباعات والآلاف من التغطيات الإعلامية، وفي نفس الوقت تحقيق نمو ملحوظ في عدد السياح بأبوظبي.

واستقبلت الإمارة ما مجموعه 18 مليون زائر العام الماضي، بما يمثل زيادة إجمالية قدرها 13% مقارنة بعام 2021، كما بلغت معدلات إشغال الفنادق أكثر من 70%، أعلى من متوسط معدل منطقة الشرق الأوسط البالغ 67% للفترة نفسها، مع توقعات باستقطاب 24 مليون زائر العام 2023.

وحول نتائج الحملات الترويجية، ساهمت حملة «حياكم في أبوظبي»، التي أطلقتها الدائرة، وتسلط الضوء على إمارة أبوظبي التي ترحب بالزوار من حول العالم للاستمتاع بتجارب الإمارة الترفيهية والثقافية الملهمة ومعالمها الطبيعية الاستثنائية على مدار العام، في تحقيق أهداف الدائرة بتقديم تجارب استثنائية تُلهم الزوار وتحفزهم على اكتشافها على طريقتهم الخاصة، حيث أطلعتهم على أكثر من 30 موقعاً وتجربة جديدة وفريدة وإبراز ثقافة الإمارات الغنية وتراثها وإرثها العريق. وحققت حملة «حياكم في أبوظبي» 3.6 مليار مشاهدة و467 مليون مشاهدة للفيديو و85.2 مليون زيارة للموقع.

وكانت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أطلقت علامة الوجهة واختارت لها شعار «حيّاكم في أبوظبي»، بهدف الترويج للإمارة كوجهة سياحية على مدار العام، كما تقدم لزوارها تجارب مثيرة وملهمة ومبتكرة، وتتيح للزوار اكتشافها بطرقهم الخاصة.

وخلال العام الجاري، ستصل تجربة «حيّاكم في أبوظبي» إلى أكثر من 40 محطة حول العالم، وذلك من خلال إطلاقها 22 حملة إبداعية. وفي إطار الجهود ذاتها، أطلقت مبادرة «حيّاكم في أبوظبي» سلسلة من الحملات المصممة خصيصاً لعدد من الأسواق في العام 2023، من ضمنها فيديو ترويجي للوجهة والمخصص لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لسفراء الحملة الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي. كما وقعت اتفاقية لسفير العلامة التجارية لمدة عامين مع نجم بوليوود، رانفير سينغ، في خطوة رائعة ضمنت لها إحداث صدى واسع في أوساط الجماهير الهندية.

شتاء

وخلال حملة الشتاء الماضي، وفرت أبوظبي وجهة مثالية للزوار والسياح الدوليين بديلاً عن طقسهم الشتوي، ونجحت الحملة بشكل كبير، حيث حققت نسبة تفاعل 5.7% و94 تغطية إعلامية عالمية بخمس لغات، وحظيت بـ705 ملايين انطباع حول العالم و22 مليون نقرة على الروابط على منصة إكس «تويتر سابقا»، و461 مؤثراً زاروا أبوظبي خلال حملة الشتاء.

وفيما يتعلق بأول حملة رمضانية بعد انتهاء جائحة كورونا، فقد شهدت نجاحاً كبيراً من خلال دعوة الدائرة لسكان أبوظبي بمعاودة استكشاف «رمضان معنا»، حيث حظيت بـ229 مليون انطباع و141 تغطية محلية ودولية.



صيف

وخلال موسم الصيف، أطلقت الدائرة أول حملة عالمية صيفية تتسم بقابليتها الكبيرة للمشاركة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث ركزت الحملة على الجانب البشري كمحور للتجربة، وسلطت الضوء على ما تتيحه أبوظبي من خيارات وإمكانيات سياحية عملاقة.

وشهدت حملة الصيف أرقاماً استثنائية في التفاعل العالمي، حيث شهدت 2 مليار انطباع عبر الإعلام، و1.3 ألف تغطية محلية وإقليمية ودولية و44 مؤثراً مشاركاً، إضافة إلى 58 مليون مشاهدة على يوتيوب.

معارض

وحول مشاركة الدائرة في المعارض والمحافل الدولية منها سوق السفر العربي، شهدت الدائرة نتائج إيجابية من خلال الفوز بجائزة أفضل تصميم جناح، إضافة إلى أنها حققت 2.7 ألف تغطية عالمية طوال الأيام الأربعة للفعالية وحظيت بـ 35.6 مليون انطباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع إطلاق خمس حملات خاصة خلال الحدث ونطاق وصول كبير. واستمراراً لنجاح الدائرة في سوق السفر العربي، طرحت العلامة التجارية في قالب وطابع جديدين، وأطلقت تجربة تفاعلية من خلال قيام المئات من الزوار بالنشر على «لينكد إن» للحصول على فرصة للفوز برحلة لأبوظبي مع تجارب تفاعلية جذبت الزوار من البداية إلى النهاية، وبذلك حققت أبوظبي خلال المعرض 1.5 مليار ظهور خلال المعرض و3.9 مليون مشاهدة لمحتوى الفيديو للمعرض و45 مشاركة إعلامية و36 شريكاً رفيع المستوى يعملون معاً من أجل أبوظبي.



مشاهير

ومع التركيز على استقطاب المشاهير والمؤثرين، اعتمدت الدائرة لاعب كرة السلة العالمي والمحلل الرياضي شاكيل أونيل وجهاً رسمياً عالمياً لحملتها الرقمية الترويجية لأجندة فعاليات أبوظبي على طريقة الأخبار العاجلة، وظهر شاكيل على الشاشة أمام الجمهور بشكل مفاجئ خلال الإعلان عن إطلاق موسم الشتاء قبيل زيارته للإمارة لحضور مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2022، المباريات الأولى من نوعها في العاصمة الإماراتية.

ونجحت جزيرة ياس مرة أخرى بكسب قلوب محبيها بحملة صيفية ترويجية جديدة مستوحاة من الأغنية الخليجية الشعبية «الحمد لله وشفناكم» لفرقة ميامي الكويتية الشهيرة، والتي تضم مجموعة من الشباب والشابات يؤدون رقصاتهم المميزة في مختلف المرافق الترفيهية العالمية على جزيرة ياس لتمنح الضيوف المزيد من مشاعر البهجة والمرح طوال موسم الصيف، واجتاحت الأغنية الشعبية «الحمد لله وشفناكم» التي أطلقتها جزيرة ياس أبوظبي، بالتعاون مع فرقة ميامي الكويتية، في إطار حملتها لموسم الصيف مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث حققت أكثر من 75 مليون مشاهدة وآلاف المشاركات والتعليقات على «تيك توك»، و«فيسبوك»، و«يوتيوب»، و«إنستغرام».

وقامت جزيرة ياس أبوظبي أيضاً بتعيين الممثل الأميركي الشهير «جيسون موموا» في منصب السفير الجديد لشؤون الجزيرة. ويتولى نجم هوليوود المنصب الجديد خلفاً لنجم الكوميديا العالمي «كيفن هارت» الذي ودع منصبه بعد أن أسهم في الارتقاء بمكانة الجزيرة لتكون الوجهة الترفيهية الأفضل في العالم. وظهر «جيسون موموا» في إعلان ترويجي فريد وهو يصل على لوح تجديف إلى شواطئ الجزيرة في مشهد لافت معلناً فيه بدء مهامه بهذه الوظيفة الاستثنائية.

تصوير الأفلام

استمرت أبوظبي في جذب الأعين إليها، حيث رحبت بقدوم الفنان العالمي توم كروز على متن أول رحلة يستقبلها مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد للاحتفال بالعرض الأول لفيلم «ميشون إيمبوسيبال»

«Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One» الذي تم تصوير مشاهد منه في أبوظبي، واحتفالاً بالجزء السابع المرتقب من سلسلة أفلام «مهمة مستحيلة»، أزاح كروز الستار عن الملصق الترويجي للفيلم والمطبوع على طائرة بوينغ 787 دريملاينر تابعة لأسطول شركة «الاتحاد للطيران».

وبصفتها شريك الطيران الرسمي للفيلم، روجت «الاتحاد للطيران» للفيلم عبر هذه الطائرة في رحلاتها إلى جميع أنحاء العالم باستخدام الملصق الترويجي.

كما تم تزيين الهيكل المعماري الرائع لمبنى المطار أيضاً بتصميم مماثل تأكيداً لدوره في الفيلم، حيث تم تصوير أحد أكثر مشاهد الحركة إثارةً وتعقيداً من الناحية الفنية على سطح المبنى الذي يمتد بطول 315 متراً.