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اقتصاد

1.1 تريليون درهم الودائع شبه النقدية بالبنوك

1.1 تريليون درهم الودائع شبه النقدية بالبنوك
20 سبتمبر 2023 01:26

أبوظبي (وام)

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كشف مصرف الإمارات المركزي، عن تجاوز الودائع شبه النقدية بالبنوك العاملة بالدولة، حاجز تريليون درهم لتصل إلى 1.077 تريليون درهم في يوليو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 22% مقابل 885.4 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 191.7 مليار درهم.
وأوضح «المركزي»، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة لشهر يوليو 2023، أن الودائع شبه النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 0.54% توازي 5.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.071 مليار درهم في يونيو 2023، بينما زادت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 11.5% مقارنة بنحو 966.1 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي.
وأشار إلى ارتفاع الودائع النقدية على أساس سنوي بنسبة 7.5% إلى 669 مليار درهم في يوليو الماضي، مقابل 622.1 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 46.9 مليار درهم، بينما صعدت على أساس شهري بنسبة 0.12% مقابل 668.2 مليار درهم في يونيو الماضي.
وزادت الودائع النقدية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 5.25% مقابل 635.6 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي، بزيادة تعادل 33.4 مليار درهم.
و«الودائع شبه النقدية»، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها الودائع كافة قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق.
وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، زادت الودائع الحكومية إلى 440 مليار درهم في يوليو الماضي، بنمو على أساس سنوي نسبته 21.4%، مقابل 362.3 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 77.7 مليار، بينما ارتفعت على أساس شهري بنحو 2.8% أو ما يعادل 11.9 مليار درهم، مقابل 428.1 مليار درهم  يونيو الماضي.

مصرف الإمارات المركزي
المصرف المركزي
الإمارات
المصرف المركزي الإماراتي
الودائع النقدية
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