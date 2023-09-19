«إي دي سي كوربوريشن» تستحوذ على «المتحدة للطباعة والنشر»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إي دي سي كوربوريشن»، اليوم، إبرامها اتفاقية مع شركة «القابضة» (ADQ) للاستحواذ على شركة «المتحدة للطباعة والنشر» ذات الملكية الفردية المحدودة («UPP» أو «الشركة») والتي يقع مقرها في إمارة أبوظبي.

وبعد إتمام عملية الاندماج بين أعمال الشركتين، ستصبح شركة «المتحدة للطباعة والنشر» شركةً مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفي مقابل مساهمة شركة UPP في ADC، ستقوم شركة «القابضة» ADQ بإصدار 62.3 مليون سهم جديد من الفئة «أ» في شركة ADC بسعر إصدار قدره 10 دراهم إماراتية للسهم الواحد، مما يعني ضمناً قيمة حقوق ملكية لشركة UPP تبلغ 623 مليون درهم إماراتي. وبعد الاندماج، ستظل شركة «القابضة» ADQ أكبر مساهم منفرد في الشركة المندمجة.

بالتزامن مع هذا الاندماج، تعتزم شركة «القابضة» (ADQ) جمع تمويل بقيمة تصل إلى 734 مليون درهم إماراتي من خلال استثمارات خاصة في الأسهم العامة لدعم فرص النمو العضوي وغير العضوي لشركة UPP. وستصدر ADC ما يصل إلى 73.4 مليون سهم جديد من الفئة (أ) وبسعر 10 دراهم إماراتية للسهم، وذلك بما يتعلق بالتمويل عبر الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة.

وعند اكتمال الصفقة، سيتوافر لدى «المتحدة للطباعة والنشر» مبلغ نقدي وقدره 1.1 مليار درهم من خلال شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص والأموال عبر الاستثمارات الخاصة، مما سيتيح لها استثمار فرص النمو العضوي وغير العضوي، وتسريع النمو في مجالات عملها الرئيسية، وزيادة حصتها السوقية، مستفيدة أيضاً من علامتها التجارية القوية، ومجموعة عملائها المتميزة، ومنظومة عملها المتينة.

وقال سيف فكري الرئيس التنفيذي لشركة ADC: «تمثل هذه الصفقة إنجازاً ملحوظاً لشركة ADC باعتبارها أول عملية اندماج لشركة استحواذ ذات غرض خاص في المنطقة، وتؤكد من جديد مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية، باعتباره السوق المالي الأكثر ديناميكية في المنطقة. ونحن على ثقة بأن شركة المتحدة للطباعة والنشر تمثل منصة جاذبة ذات إيرادات قوية ومستقرة من خلال تعاقداتها طويلة الأمد وعلاقاتها الراسخة مع عملاء بارزين، مثل العديد من المؤسسات الحكومية الإماراتية».

من جانبه، قال علي النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة UPP: «إن هذا الإنجاز المحوري في رحلتنا يمهد الطريق للتوسع المستمر. فمنذ تأسيس الشركة في عام 2006، استطعنا أن نتطور لنحقق نمواً عالياً ونصبح جهة رائدة في مجال الطباعة الأمنية والتجارية في دولة الإمارات، مع محفظة من أهم العملاء والعقود طويلة الأجل. تظل ثقتنا في إمكانات النمو لعروض الطباعة الأمنية ثابتة، وسيتم دعمها بشكل أكبر من خلال تدفقات الإيرادات الإضافية، عبر التغليف والتوزيع المستدامين. ومع إتمام هذه الصفقة، ستتمكن شركة UPP من تسريع تنفيذ استراتيجياتها للنمو العضوي وغير العضوي بشكل كبير».