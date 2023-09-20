أسعار النفط ترتفع بدعم من شح المعروض

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الأربعاء، لتحوم قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ زادت المخاوف من شح إمدادات الخام فيما تبقى من 2023 بفعل سحب أكبر من المتوقع من مخزونات النفط الأميركية وضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0034 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي ستة سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 94.40 دولار للبرميل، لتظل قرب أعلى مستوى منذ نوفمبر عند 95.96 دولار الذي سجلته يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 91.49 دولارا للبرميل، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى في عشرة أشهر البالغ 93.74 دولارا للبرميل الذي بلغته في اليوم السابق.

أظهرت بيانات بالقطاع يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي بنحو 5.25 مليون برميل، وفقاً لمصادر بالسوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي.



