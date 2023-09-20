الخميس 21 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"أبوظبي الإسلامي" يرفع نسبة التوطين إلى 45%.. ويوظّف 345 مواطناً

"أبوظبي الإسلامي" يرفع نسبة التوطين إلى 45%.. ويوظّف 345 مواطناً
20 سبتمبر 2023 11:54

أكدت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، ريادة المصرف وحرصه على تطوير وتنمية المهارات والمواهب الوطنية في دولة الإمارات وتنميتها، للمساهمة بقوة في مبادرات توطين القطاع المالي في الدولة التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى الارتقاء بمساهمة الكوادر المحلية في قطاعات العمل كافة.
وقالت الشحي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن استقطاب الكوادر الوطنية المتميزة يعد من المقاييس المهمة لنجاح جهود التوطين لا سيما وأن الاحتفاظ بتلك الكوادر سواء في القطاع المصرفي أو غيره من القطاعات الاقتصادية يشكل تحدياً بالنسبة للمؤسسات.
وأضافت أن مصرف أبوظبي الإسلامي نجح في رفع نسبة التوطين إلى نحو 45 في المائة، حيث يقدم المصرف مجموعة من البرامج التطويرية المصممة بالشراكة مع جامعات ومعاهد عالمية تساعد الموظفين المواطنين على تطوير واكتساب المهارات اللازمة التي تؤهلهم لتولي المناصب الإدارية المختلفة، وبالتعاون مع شركاء استراتيجيين مثل معهد الإمارات المالي ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
وذكرت أن المصرف وظّف خلال العام الماضي 345 مواطناً إماراتياً في مجموعة من المناصب المهمة لدى البنك بما فيها المناصب الإدارية العليا، وهو من بين أعلى المعدلات في القطاع المصرفي، ولا يتجاوز هذا الإنجاز أهداف وتوقعات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فحسب، بل يظهر أيضا تفاني مصرف أبوظبي الإسلامي في رعاية وتطوير المواهب المحلية.
وأشارت الشحي إلى مشاركة "مصرف أبوظبي الإسلامي"، في معرض الإمارات للوظائف "رؤية" بنسخته المتجددة بصفته راعياً بلاتينياً للحدث، وهو الحدث السنوي الذي يوفر فرص عمل وتدريب للشباب الإماراتي.

أخبار ذات صلة
الاستدامة في التعليم.. خارطة طريق أجيال المستقبل للتعامل مع أزمة المناخ
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
المصدر: وام
أبوظبي الإسلامي
الإمارات
التوطين
وزارة الموارد البشرية والتوطين
آخر الأخبار
تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية(أرشيفية)
الأخبار العالمية
قادة العالم يعتمدون إعلاناً سياسياً للوقاية من الجوائح والتأهب لها
اليوم 11:18
أونانا: يونايتد خسر بسبب خطئي..هذه هي حياة حارس المرمى
الرياضة
أونانا: يونايتد خسر بسبب خطئي..هذه هي حياة حارس المرمى
اليوم 11:04
الاستدامة في التعليم.. خارطة طريق أجيال المستقبل للتعامل مع أزمة المناخ
علوم الدار
الاستدامة في التعليم.. خارطة طريق أجيال المستقبل للتعامل مع أزمة المناخ
اليوم 10:38
أونانا.. هدف كل 3 تسديدات.. هكذا تسرب حلم اليونايتد!
الرياضة
أونانا.. هدف كل 3 تسديدات.. هكذا تسرب حلم اليونايتد!
اليوم 10:37
رئيس مارسيليا: لن أستقيل.. لن أغادر والسفينة في قلب العاصفة
الرياضة
رئيس مارسيليا: لن أستقيل.. لن أغادر والسفينة في قلب العاصفة
اليوم 10:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©