"أبوظبي الإسلامي" يرفع نسبة التوطين إلى 45%.. ويوظّف 345 مواطناً

أكدت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، ريادة المصرف وحرصه على تطوير وتنمية المهارات والمواهب الوطنية في دولة الإمارات وتنميتها، للمساهمة بقوة في مبادرات توطين القطاع المالي في الدولة التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى الارتقاء بمساهمة الكوادر المحلية في قطاعات العمل كافة.

وقالت الشحي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن استقطاب الكوادر الوطنية المتميزة يعد من المقاييس المهمة لنجاح جهود التوطين لا سيما وأن الاحتفاظ بتلك الكوادر سواء في القطاع المصرفي أو غيره من القطاعات الاقتصادية يشكل تحدياً بالنسبة للمؤسسات.

وأضافت أن مصرف أبوظبي الإسلامي نجح في رفع نسبة التوطين إلى نحو 45 في المائة، حيث يقدم المصرف مجموعة من البرامج التطويرية المصممة بالشراكة مع جامعات ومعاهد عالمية تساعد الموظفين المواطنين على تطوير واكتساب المهارات اللازمة التي تؤهلهم لتولي المناصب الإدارية المختلفة، وبالتعاون مع شركاء استراتيجيين مثل معهد الإمارات المالي ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

وذكرت أن المصرف وظّف خلال العام الماضي 345 مواطناً إماراتياً في مجموعة من المناصب المهمة لدى البنك بما فيها المناصب الإدارية العليا، وهو من بين أعلى المعدلات في القطاع المصرفي، ولا يتجاوز هذا الإنجاز أهداف وتوقعات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فحسب، بل يظهر أيضا تفاني مصرف أبوظبي الإسلامي في رعاية وتطوير المواهب المحلية.

وأشارت الشحي إلى مشاركة "مصرف أبوظبي الإسلامي"، في معرض الإمارات للوظائف "رؤية" بنسخته المتجددة بصفته راعياً بلاتينياً للحدث، وهو الحدث السنوي الذي يوفر فرص عمل وتدريب للشباب الإماراتي.