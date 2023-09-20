الخميس 21 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

هيونداي تستثمر في تصنيع السيارات الكهربائية بالولايات المتحدة

«هيونداي» ستدفع تعويضات بسبب تحدٍّ على «تيك توك»
20 سبتمبر 2023 14:20

سول (د ب أ)

قالت مجموعة هيونداي موتور إنها ستستثمر 12.6 مليار دولار في منشآت تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات الجديدة في ولاية جورجيا الأمريكية.

ويشمل الاستثمار موقع مجموعة هيونداي موتور ميتابلانت أمريكا الذي تبلغ تكلفته 7.59 مليار دولار في مقاطعة بريان بولاية جورجيا والذي سيوفر أكثر من 8500 فرصة عمل ومشروع مشترك لتصنيع البطاريات بقيمة 5 مليارات دولار مع "إس كيه أون" في مقاطعة بارتو بولاية جورجيا والذي سيوظف حوالي 3500 شخص، حسبما ذكرت هيونداي في بيان.
ووقعت "جورجيا تك" ، وهي جامعة أبحاث عامة ومعهد للتكنولوجيا في أتلانتا ، ومجموعة "هيونداي موتور جروب" مذكرة تفاهم للتعاون في الأبحاث والتطبيقات لدعم مستقبل التنقل المستدام ، بما في ذلك تطوير اقتصاد الهيدروجين وتنمية القوى العاملة.
وأشارت هيونداي إلى أن تأثيرها الاقتصادي في جورجيا سيكون عشرات المليارات من الدولارات في السنوات القادمة وسيساعد في توفير حوالي 40 ألف وظيفة.
هيونداي
آخر الأخبار
تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية(أرشيفية)
الأخبار العالمية
قادة العالم يعتمدون إعلاناً سياسياً للوقاية من الجوائح والتأهب لها
اليوم 11:18
أونانا: يونايتد خسر بسبب خطئي..هذه هي حياة حارس المرمى
الرياضة
أونانا: يونايتد خسر بسبب خطئي..هذه هي حياة حارس المرمى
اليوم 11:04
الاستدامة في التعليم.. خارطة طريق أجيال المستقبل للتعامل مع أزمة المناخ
علوم الدار
الاستدامة في التعليم.. خارطة طريق أجيال المستقبل للتعامل مع أزمة المناخ
اليوم 10:38
أونانا.. هدف كل 3 تسديدات.. هكذا تسرب حلم اليونايتد!
الرياضة
أونانا.. هدف كل 3 تسديدات.. هكذا تسرب حلم اليونايتد!
اليوم 10:37
رئيس مارسيليا: لن أستقيل.. لن أغادر والسفينة في قلب العاصفة
الرياضة
رئيس مارسيليا: لن أستقيل.. لن أغادر والسفينة في قلب العاصفة
اليوم 10:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©