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اقتصاد

تراجع الأسهم اليابانية من أعلى مستوى في 33 عاماً

رجل يمر أمام شاشة تعرض الأسهم اليابانية
20 سبتمبر 2023 14:22

طوكيو(رويترز)

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واصل المؤشر توبكس الياباني تراجعه اليوم الأربعاء من أعلى مستوى في 33 عاما والذي بلغه الأسبوع الماضي، مع تحول معنويات المستثمرين إلى الحذر قبل مجموعة من القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسة النقدية من بنوك مركزية منها بنك اليابان والمجلس الاحتياطي الاتحادي.
وقادت أسهم الموارد الانخفاضات بعد تراجع أسعار النفط الخام من أعلى مستوياتها في عشرة أشهر، في حين واصلت أسهم شركات الشحن والأسهم الأخرى ذات توزيعات الأرباح المرتفعة التفوق في الأداء قبيل اجتماع بنك اليابان الذي قد يؤدي إلى تحول مفاجئ في السياسة شديدة التيسير.
وهبط المؤشر توبكس واحدا بالمئة إلى 2406 نقطة عند الإغلاق متراجعا عن 2438.02 نقطة، وهو مستوى بلغه آخر مرة في أوائل عام 1990.
وتراجع المؤشر نيكي 0.66 بالمئة إلى 33023.78 نقطة.
وسيعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية يوم الجمعة بعد ختام اجتماع ليومين.
وتراجع قطاع الشحن 0.3 بالمئة بعد مكاسب استمرت لخمسة أيام.
كما هبط قطاع المصافي 3.3 بالمئة فيما تراجعت أسهم شركات التعدين 3.8 بالمئة.

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