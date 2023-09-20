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اقتصاد

الطاير يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع شلالات حتا المستدامة

الطاير يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع شلالات حتا المستدامة
20 سبتمبر 2023 15:13

دبي (الاتحاد)

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تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي الأعمال الإنشائية لمشروع شلالات حتا المستدامة، بتكلفة تبلغ نحو 46 مليون درهم، كجزء من مسؤوليتها المجتمعية ليكون هذا المشروع واجهة سياحية مميزة. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية العام الجاري.
وقال معالي سعيد محمد الطاير أنه : "في إطار رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء إمارة دبي وتوفير فرص عمل مبتكرة لمواطني المنطقة وتعزيز سعادة المجتمع، وأن تكون حتا مركز جذب سياحياً واستثمارياً بامتياز مع الحفاظ على تراث المدينة العريق وطبيعتها الجذابة، تنفذ الهيئة مشروع شلالات حتا المستدامة بهدف إيجاد بيئة طبيعية مستدامة ‏بالإضافة لتطوير المنطقة وتحويلها إلى مساحات ترفيهية ومناطق جذب سياحية ‏في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشتمل المشروع على إنشاء قناة مائية ‏طبيعية من الشلال تتماشى مع طبيعة المنطقة في حتا لتشكل ‏حولها مساحات خضراء ‏تقسم المشروع إلى أربع واحات رئيسية تمثل فرصاً استثمارية لمتاجر التجزئة التي تضم ‏المقاهي ‏والمطاعم وملاعب للأطفال بالإضافة ‏لمتاجر بيع العسل الطبيعي ‏والمنتجات المحلية والهدايا التذكارية، وستقدّم المتاجر كمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إلى مواطني منطقة حتا لخلق فرص عمل إضافية وتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية".
وأضاف معاليه: "نحرص في تنفيذ مشروع "شلالات حتا المستدامة" على استخدام أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً وأماناً لتلائم الظروف الجيولوجية لمنطقة حتا مع مراعاة أعلى المعايير البيئية العالمية للحفاظ على محمية حتا الجبلية وليتناغم المشروع مع محيطه في منطقة حتا ويقدّم تجربة نوعية وفريدة لسياح دولة الإمارات والمساهمة في إبراز الجمال الكائن في المناطق الجبلية بالدولة. وبكل خطوة من المشروع حرصت هيئة كهرباء ومياه دبي على استخدام مواد مستدامة ‏تندمج مع الطبيعة المحيطة وتضفي جمالاً خاصاً على كل تفصيل فيه. وتنتهي القناة المائية ‏عند بحيرة تشكل نظاما بيئياً وبيولوجياً متنوعاً وتعزز حياة مائية طبيعية متوازنة."
ينفرد مشروع شلالات حتا المستدامة ‏بفكرته المعمارية المبتكرة المستوحاة من ‏تصميم خلية النحل السداسية، ‏حيث تشتهر حتا ‏بكونها مركزا عالميا لإنتاج العسل الطبيعي ‏ذو الجودة العالية. و ‏تم ربط واحات المشروع بجسور عابرة ‏للقناة المائية لتشكل موقعاً حيوياً وخلابا ‏لقضاء الوقت الممتع ‏والتقاط أجمل الصور التذكارية.
ويعد مشروع شلالات حتا المستدامة أحد المشاريع البارزة، التي يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة من خلال الاستفادة من منحدر السد العلوي لمحطة حتا، واستخدامه كشلال طبيعي، واستحداث مجرى مياه أسفل السد، بحيث يمكن تجميع تلك المياه بنهاية المجرى، وإعادة تدويرها وضخها إلى الجزء العلوي للمنحدر، فضلاً عن تطوير المنطقة، لتتضمن مساحات ترفيهية ومقاهي ومطاعم متنوعة .

هيئة كهرباء ومياه دبي
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