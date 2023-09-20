"الدار" تطلق مشروعها السكني الأول برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

كشفت شركة الدار العقارية «الدار» عن إبرام شراكة مع «نيكي بيتش جلوبال» (نيكي بيتش)، شركة الضيافة الفاخرة المعروفة عالمياً.

وبموجب الشراكة الجديدة، سيتعاون الطرفان في تطوير ثلاثة مبانٍ سكنية تحمل اسم العلامة التجارية «نيكي بيتش»، ضمن مجمّع كبير على الواجهة البحرية في جزيرة المرجان، ومن المتوقع أن تنطلق مبيعات الوحدات السكنية في وقت لاحق من العام الجاري.

وتهدف الشراكة مع «نيكي بيتش»، إلى تقديم تصوّر جديد كلياً لمفهوم العيش في المناطق الساحلية برأس الخيمة، وذلك عبر دمج تصاميم الدار العصرية المميزة مع ما اشتهرت به «نيكي بيتش» من أسلوب حياة فخم ومساكن راقية.

ويقع مشروع «نيكي بيتش ريزيدنسيز» السكني، وهو الأول للدار في رأس الخيمة، بين منتجع «ريكسوس باب البحر» ومنتجع وسبا «دبل تري من هيلتون» في جزيرة المرجان، واللذين استحوذت عليهما الدار عام 2022.

وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: تشكل شراكتنا مع نيكي بيتش محطة مهمة ضمن جهود الدار المستمرة لتوسيع حضورها في رأس الخيمة، ستمكننا هذه الشراكة من تطوير مشاريع سكنية متميزة في الإمارة التي تشهد نمواً متواصلاً كمركز حيوي للاستثمار والسياحة، ولا شكّ أن اسم «نيكي بيتش» الرائد وما تتمتع به العلامة التجارية من مكانة عالمية مرموقة وسجل متميز في مجال الضيافة الراقية، يتماشى تماماً مع رؤية الدار لتصميم تجارب مميزة ومجتمعات نابضة بالحياة. نتطلع قريباً إلى الكشف عن المزيد من التفاصيل حول المخطط الرئيسي للمشروع«.

وتضم محفظة نيكي بيتش 11 نادياً شاطئياً، و5 فنادق ومنتجعات، ووحدات سكنية تحمل اسم «نيكي بيتش»، وقسماً مختصاً بالأزياء، والمناسبات الخاصة، إلى جانب مؤسسة النفع العام غير الهادفة للربح»نيكي كيرز«.

من جهته، قال جهاد الخوري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات نيكي بيتش في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: سيكون مشروع»نيكي بيتش ريزيدنسيز«في جزيرة المرجان برأس الخيمة تصوّراً جديداً بالكامل لأسلوب الحياة الراقي في المناطق الساحلية، ويسعدنا أن نتعاون مع الدار لتطوير هذا المشروع المميز.

وقالت لوسيا بنرود، الرئيس التنفيذي لشركة «نيكي بيتش جلوبال»: «نتطلع إلى العمل مع الدار على هذا المشروع المتميّز، مستندين إلى رؤيتنا الطموحة لتوسيع محفظة مجتمعاتنا العالمية الفاخرة، وثقتنا بجاذبية رأس الخيمة كوجهة مثالية لقاعدة عملائنا.»