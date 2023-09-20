تفاهم بين «الإمارات لرائدات الأعمال» وجامعة أم القيوين

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جمعية الإمارات لرائدات الأعمال مذكرة تفاهم مع جامعة أم القيوين، تستهدف دعم ونشر ثقافة المشاركة في مجالات العمل المجتمعي بين الأجيال الجديدة بما يؤدي إلى ترسيخ مفاهيم وثقافة الخدمة المجتمعية، والمساهمة في دعم مسيرة التقدم في الدولة.

قام بالتوقيع على الاتفاقية كل من الدكتورة شفيقة العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال والدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق التعاون والتنسيق بين الطرفين في كافة مجالات العمل المجتمعي وترسيخ مفاهيم الخدمة المجتمعية وأهميتها بين الأجيال الجديدة، ونشر ثقافة العمل المجتمعي وإبراز أهميته بين الطرفين وتوفير فرص التدريب والتأهيل لهما.

وتسعى المذكرة إلى تنمية روح المشاركة في المجتمع، والعمل المشترك فيما يعزز وجود الطرفان كل في مجال تخصصه في خدمة المجتمع.

وتتضمن الأهداف تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال المحاضرات والدورات والاستشارات، والعمل على تنفيذ مشاريع مشتركة ذات منفعة للطرفين والمجتمع، ونشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار لدى المرأة في بيئة العمل التنافسية.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة شفيقة العامري:«إننا سعداء بالتعاون مع جامعة أم القيوين التي تعتبر صرحاً أكاديمياً هاماً في دولة الإمارات، حيث سيجري التعاون من أجل تنمية روح المشاركة في المجتمع، وتبادل الخبرات لما فيه مصلحة الطرفين، وتنفيذ مشاريع مشتركة تستفيد منها رائدات الأعمال».

وأضافت العامري:«نسعى لتطوير آفاق التعاون مع جامعة أم القيوين بما يخدم رائدات وسيدات الأعمال، ويعمل على تنمية قدراتهن في قطاع الاعمال والاستثمار، وتمكينهن من النجاح في مشاريعهن».

ومن جهته، قال الدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين:«إن رسالة الجامعة ورؤيتها وقيمها تتقاطع مع رسالة وأهداف الجمعية، وذلك عبر تعزيز التعاون المشترك لتفعيل دور رائدات الاعمال في سياق المحافظة على استدامة واستمرارية أعمالهن».