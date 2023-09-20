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اقتصاد

النفط ينخفض قبل قرارات المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط
20 سبتمبر 2023 17:44

لندن (رويترز)
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة مع عدم تأكد المستثمرين من موعد وصول أسعار الفائدة إلى الذروة ومدى تأثير ذلك على الطلب على الطاقة.
وينتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء لتقييم آفاق النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُثَبت البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، لكن التركيز سينصب على توقعاته لمسار سياسته النقدية، وهو أمر غير واضح.
وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في شركة أواندا للبيانات والتحليلات "أسعار النفط ستتوقف عن الزيادة لفترة قصيرة إذ ينتظر كل تاجر قرارا مُهما من مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يغير الموازين بشأن ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي سيشهد هبوطا ناعما أو حادا".
وبحلول الساعة 1152 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 69 سنتا بما يعادل 0.73 بالمئة إلى 93.65 دولار للبرميل، لتقلص خسائرها بعد أن تراجعت 1.58 دولار لأدنى مستوى لها خلال اليوم الأربعاء.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا، أو 0.79 بالمئة، إلى 90.48 دولار للبرميل. وينتهي أجل هذه العقود لشهر أكتوبر اليوم الأربعاء.
وانخفضت عقود شهر نوفمبر 73 سنتا، أو 0.81 بالمئة، إلى 89.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 1152 بتوقيت جرينتش.
وانخفضت الأسعار رغم تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بنحو 5.25 مليون برميل، وفقا لمصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.
وكان محللون في استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا انخفاضا 2.2 مليون برميل.
وقال تاماس فارجا المحلل في شركة بي.في.إم للسمسرة في النفط "بخلاف أي مفاجأة غير سارة، سيتحول الاهتمام على الأرجح إلى شح المعروض الملحوظ بمجرد صدور القرارات بشأن أسعار الفائدة، ويظل احتمال وصول البرميل إلى مستوى 100 دولار واردا".

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