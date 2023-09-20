تراجع التضخم في بريطانيا إلى أقل مستوى منذ 18 شهراً

لندن (د ب أ)



تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع، في أغسطس الماضي، حيث ساعد انخفاض تكاليف الفنادق وتذاكر الطيران وتباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء على تعويض الارتفاع في تكاليف الوقود، طبقاً لأرقام رسمية.

وقد يؤدي التراجع المفاجئ إلى تخفيف الضغط عن بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة غداً الخميس، حسب وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا» اليوم الأربعاء.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بلغ 6.7% في أغسطس الماضي، بانخفاض من 6.8% في يوليو.

ويمثل هذا أدنى معدل منذ فبراير العام الماضي. وتوقع محللون و«بنك إنجلترا» المركزي تسارع معدل التضخم الشهر الماضي ليصل إلى 7.1%، بسبب ارتفاع حاد في وقود السيارات، وسط انتعاش أسعار النفط.

وسيجرى مراقبة التخفيف المفاجئ لمؤشر أسعار المستهلك من كثب، من قبل صناع السياسة في البنك، حيث من المقرر أن يعقدوا اجتماعاً هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.