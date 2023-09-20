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اقتصاد

«ميرال» تطلق استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية

«ميرال» تطلق استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية
21 سبتمبر 2023 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت مجموعة «ميرال»، استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على المجتمعات.
وتشمل الاستراتيجية التي تستند إلى التزام ميرال طويل الأمد تجاه إثراء الفرد والمجتمع، تنفيذ أكثر من 80 مبادرة وبرنامجاً تنموياً اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً خلال العامين القادمين، وذلك على نطاق المجموعة متضمنة ميرال إكسبيرينسز وميرال دستينيشنز وياس لإدارة الأصول.
وقال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال: «تلتزم ميرال بتوفير تجارب ترفيهية رائدة عالمية المستوى، والتي تسهم في نمو قطاع السياحة في أبوظبي، وتعزيز بيئة العمل في القطاع ككل، ومع إطلاق استراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية على نطاق المجموعة والتي استلهمناها من هذا الالتزام، نؤكد سعينا لتحقيق وإحداث أثر إيجابي للمجتمع والفرد والبيئة من خلال جميع وجهاتنا وتجاربنا، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل. ومن خلال مواءمة مجالات عملنا الرئيسية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فإننا نسهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدة في مجالي السياحة البيئية والمستدامة».
وبرزت أهمية المسؤولية المجتمعية في مختلف أنحاء العالم في السنوات القليلة الماضية، وتم إنشاء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات في دولة الإمارات في عام 2018 بهدف تحقيق ريادة الدولة عالمياً في مجال المسؤولية المجتمعية.
وتماشياً مع هذا التوجه، تحرص ميرال على تطوير استراتيجيتها للمجموعة بهدف تعزيز مساهمتها تجاه الفرد والمجتمع والبيئة، وذلك من خلال الجهود والمبادرات المجتمعية المبتكرة والمستدامة، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويشرف عليها لجنة متخصصة من المجموعة. وتسعى ميرال خلال العامين القادمين للارتقاء بمستويات المسؤولية المجتمعية لديها من خلال دعم وتطبيق أكثر من 80 مبادرة وبرنامجاً تنموياً، والتي تتكامل مع آليات قياس دقيقة لضمان التطور المستمر. وتستند استراتيجية المجموعة إلى 8 محاور رئيسية، تشمل مبادرات تطوير وصقل المهارات، والتعليم، والرعاية المجتمعية، وتعزيز صحة وعافية المجتمع، وتشجيع ممارسة الرياضة، والفنون والثقافة والسياحة، والمحافظة على البيئة، ورعاية الكائنات الحية.

ميرال
المسؤولية المجتمعية
الاقتصاد
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