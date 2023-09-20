14 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية للأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصلت أسواق الأسهم المحلية أداءها الإيجابي، أمس، بدعم من مشتريات الأجانب بشكل رئيسي، حيث تجاوزت مكاسب القيمة السوقية 14 مليار درهم، منها 12.14 مليار درهم لسوق دبي المالي، و1.89 مليار لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق أبوظبي 2.864 تريليون درهم، ونحو 699.86 مليار درهم لأسهم دبي. وكانت محصلة تعاملات الأجانب (شراء) في كلا السوقين، بمقدار 159.7 مليون درهم، منها 155.43 مليار درهم صافي الشراء في سوق دبي المالي، حيث استحوذ الأجانب على نسبة 52.43% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة.

واجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.755 مليار درهم، متضمنة 986.8 مليون درهم تداولات سوق أبوظبي، و768.32 مليون درهم في سوق دبي.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، سجل مؤشر السوق ارتفاعاً طفيفاً، بنسبة 0.003% عند مستوى 9822.56 نقطة.

وجاوزت قيمة التداولات الإجمالية 986.8 مليون درهم، شملت ما يزيد على 180.12 مليون سهم عبر 13195 صفقة. وارتفعت أسهم 26 شركة من أصل 69 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 32 شركة، وبقيت أسهم 11 شركة على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 221 مليون درهم، وتلاه «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 127.5 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة 112.28 مليون درهم، وحل سهم «الدار العقارية» رابعاً بقيمة تداولات 45.77 مليون درهم، ثم «الجرافات البحرية الوطنية» بقيمة تداولات 39.59 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 27.87 مليون سهم، وتلاه «منازل» بتداول 19.9 مليون سهم، ثم «إشراق» بنحو 11.35 مليون سهم، وجاء «رأس الخيمة العقارية» في المركز الرابع بتداول 11 مليون سهم، ثم «أدنوك للغاز» بتداول 9.46 مليون سهم.

وتباين أداء الأسهم النشطة، حيث ارتفع «العالمية القابضة» بنسبة 0.15% ليغلق عند سعر 406.6 درهم، و«منازل» بنسبة 2.15% ليغلق عند سعر 0.428 درهم، وصعد «ملتيبلاي» بنسبة 1.25% ليغلق عند سعر 4.05 درهم، وكذا «أدنوك للغاز» بنسبة 0.87% مسجلاً 3.47 درهم، وفي المقابل تراجعت أسهم «ألفا ظبي» بنسبة 0.48% إلى 20.6 درهم، و«الجرافات البحرية الوطنية» بنسبة 3% ليغلق عند سعر 23.9 درهم، وتراجع سهم «إشراق» بنسبة 0.37% إلى 0.539 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 253.25 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 248.97 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 4.27 مليون درهم كمحصلة (شراء). وزادت تعاملات بيع المؤسسات المالية عن تعاملات الشراء، حيث بلغت 760.44 مليون درهم مقابل مشتريات بقيمة 759.1 مليون درهم، لتكون المحصلة (بيع) بنحو 1.33 مليون درهم.

سوق دبي

وزادت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات، بشكل لافت مقارنة باليوم السابق، حيث بلغت 768.32 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 230.16 مليون سهم، من خلال تنفيذ 11193 صفقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع جديد بمقدار 63.68 نقطة، وبنسبة 1.56%، ليصل إلى 4138.4 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 19 شركة مقابل انخفاض أسهم 13 شركة وثبات أسهم 7 شركات.

وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 337.33 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 123.26 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بقيمة 70.43 مليون درهم. فيما جاء «إعمار العقارية» أيضاً في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 45.82 مليون سهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بتداول 41.22 مليون سهم، ثم «أمانات» بتداول 29.23 مليون سهم.

وسجلت الأسهم النشطة، قفزات سعرية حيث ارتفعت أسهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 3.93%، ليغلق عند سعر 18.5 درهم، وارتفع «إعمار للتطوير» بنسبة 5.52% إلى 7.07 درهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 402.84 مليون درهم، تشكل ما نسبته 52.43% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 247.41 مليون درهم، تشكل ما نسبته 32.2% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 155.43 مليون درهم كمحصلة (شراء). وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية (شراء) بمقدار 95.86 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 497.31 مليون درهم، وعمليات بيع بقيمة 401.45 مليون درهم.