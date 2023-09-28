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اقتصاد

أسواق المال الإماراتية تقود البورصات العربية الأسبوع الماضي بمكاسب 6.2 مليار دولار

أسواق المال الإماراتية تقود البورصات العربية الأسبوع الماضي بمكاسب 6.2 مليار دولار
28 سبتمبر 2023 16:26

تصدرت أسواق الإمارات المالية البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي، وفق صندوق النقد العربي.

وذكر الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد أداء 13 بورصة، أن أسواق الإمارات حققت الشهر الماضي مكاسب سوقية تجاوزت 6.2 مليار دولار موزعة بواقع 3.18 مليار دولار لسوق أبوظبي للأوراق المالية و3.08 مليار دولار لسوق دبي المالي.

وأوضحت النشرة أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت من 781.5 مليار دولار إلى 784.6 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي، فيما زادت القيمة السوقية لسوق دبي المالي من 186.9 مليار دولار إلى أكثر من 190 مليار دولار، ووصل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية إلى 2.97 تريليون دولار.

ولفتت النشرة إلى أن البورصة المصرية حققت مكاسب سوقية بنحو 1.37 مليار دولار ليرتفع رأسمالها السوقي من 42.25 مليار دولار إلى 43.9 مليار دولار فيما وصلت مكاسب بورصة بيروت لنحو 272.8 مليون دولار ليرتفع رأسمالها من 18.36 إلى 18.6 مليار دولار.

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وبحسب النشرة، ربحت بورصة عمان نحو 88.2 مليون دولار ليزيد رأسمالها السوقي من 23.7 مليار دولار إلى 23.8 مليار دولار، فيما كسبت بورصة دمشق نحو 66.1 مليون دولار ليرتفع رأسمالها من 3.96 مليار دولار إلى 4.03 مليار دولار.

وذكرت النشرة أن رأس المال السوقي لبورصة قطر وصل إلى 166.27 مليار دولار، وبورصة الكويت إلى 134.03 مليار دولار، وبورصة مسقط إلى 61.07 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء إلى 59 مليار دولار.

وأوضحت نشرة صندوق النقد العربي أن الرسملة السوقية لبورصة البحرين بلغت 20.09 مليار دولار، فيما بلغت رسملة بورصة فلسطين أكثر من 4.9 مليار دولار، ,وصل رأس المال السوقي الإجمالي للبورصات العربية إلى نحو 4.487 تريليون دولار مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

 

المصدر: وام
أسواق المال الإماراتية
الإمارات
صندوق النقد العربي
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