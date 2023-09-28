«كهرباء دبي» تبحث فرص التعاون مع كولومبيا

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة في مكتبه، لويس ميغيل ميرلانو هويو، سفير جمهورية كولومبيا لدى الدولة، وذلك بحضور الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، وهدفت الزيارة لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات، بما يدعم أطر التعاون المشترك.

وأكد الطاير، عمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا، والتي تستند إلى المصالح المشتركة والرؤية المشتركة للتنمية المستدامة، لافتاً إلى حرص الهيئة على التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات والشركات العالمية، وسعيها لتوسيع آفاق شراكاتها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

وناقش الجانبان، سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الطاقة والمياه، حيث شارك معالي الطاير أفضل الممارسات والخبرات العالمية للهيئة في مجال الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة وإدارة المياه.

واستعرض معاليه أمام السفير الكولومبي أهم المشاريع التطويرية والمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في إمارة دبي، وأهمها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي يعتبر أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية الجديدة في العالم بنظام المنتِج المستقل، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وتطرق معالي الطاير إلى المعارض والمؤتمرات الدولية التي تنظمها الهيئة قبيل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، لتعزيز دور دولة الإمارات الفعال في الارتقاء بالتعاون الإقليمي والدولي لدعم العمل المناخي.