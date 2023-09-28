«أدنيك» تستحوذ على 51% من «أليانز السعودية» بنصف مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، الاستحواذ على 51% من رأس مال شركة «أليانز السعودي للتأمين التعاوني»، وهي شركة سعودية مدرجة في السوق المالي السعودي «تداول» وتعمل في قطاع التأمين، موضحة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ تصل إلى 133 مليون دولار (500 مليون درهم).

وقالت «أدنيك»، إن الصفقة تمثل ركناً أساسياً من استراتيجية الشركة وستساعد على تمكينها من زيادة أماكن تواجدها لتشمل السعودية.

وذكرت «أبوظبي الوطنية للتأمين» إنه من المتوقع أن يتم تنفيذ الصفقة خلال الأشهر القادمة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والرقابية ذات العلاقة وسيتم إدماج النتائج المالية للشركة المستهدفة ضمن النتائج المالية للشركة مستقبلاً، كاشفة إنها تنوي تمويل الصفقة من خلال مواردها المالية الداخلية، وإنها تمتلك مصادر تمويل خارجية من البنوك بشكل كاف ٍ إذا ما استدعى الأمر الحصول على تمويل خارجي عند اتمام الصفقة. كما سيتم تحويل سعر الشراء المتعلق بالصفقة بتاريخ اتمامها (أي بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والرقابية المرتبطة بالصفقة).