الأسهم المحلية تجتذب سيولة تتجاوز 1.74 مليار درهم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استعادت أسواق الأسهم المحلية بريقها أمس، بعد توالي الإفصاحات الإيجابية من قبل الشركات المدرجة في كلا السوقين، وليتخطى سهم «إعمار العقارية» مستوى 8 دراهم ويصل إلى أعلى سعر مسجل منذ نوفمبر 2017، فيما نشطت تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية لتقارب 1.2 مليار درهم ولتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية 1.74 مليار درهم.

ولعبت تعاملات الأجانب دوراً رئيساً في تماسك مؤشرات الأسواق المالية حيث وصل صافي تعاملاتهم في نهاية التعاملات اليومية إلى 92 مليون درهم محصلة شراء، متضمنة صافي مشتريات في سوق دبي المالي بنحو 86.24 مليون درهم و 5.79 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق أبوظبي 2.852 تريليون درهم بخسارة قاربت 12.5 مليار درهم عن اليوم السابق، فيما ربحت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق دبي 1.4مليار درهم وصولاً إلى 696 مليار درهم.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد سجل مؤشر السوق انخفاضاً أمس بنسبة 0.272% عند مستوى 9785.32 نقطة. وعادت قيمة التداولات الإجمالية فوق مستوى المليار درهم لتسجل 1.192 مليار درهم شملت ما يزيد على 209.38 مليون سهم عبر 13071 صفقة. وارتفعت أسهم 28 شركة من أصل 64 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 26 شركة، وبقيت أسهم 10 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 211.18 مليون درهم، وتلاه «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 103.73 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بقيمة تداول 88.22 مليون درهم و و«ملتيبلاي» بقيمة 86.93 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 21.68 مليون سهم، وتلاه «طاقة» بتداول 18.14 مليون سهم، ثم «مجموعة آرام» بنحو 17.2 مليون سهم، وحل «الدار العقارية» رابعاً بعد تداول 15.19 مليون سهم، ثم «أمريكانا للمطاعم» بتداول 12.18 مليون سهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 436.21 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 430.41 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 5.79 مليون درهم كمحصلة (شراء). وزادت تعاملات بيع المؤسسات المالية عن تعاملات الشراء حيث بلغت 919.12مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 897 مليون درهم لتكون المحصلة (بيع) بنحو 22 مليون درهم.



سوق دبي

ونشطت التداولات في سوق دبي المالي تفاعلاً مع زيادة التداولات على سهم «إعمار العقارية» الذي تصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث الحجم والقيمة بعد اختراقه مستوى 8 دراهم وإغلاقه عند مستوى 8.04 درهم بعد أخبار عن تطوير مشروع سكني في السعودية وليكون السهم قد وصل إلى أعلى سعر مسجل منذ عام 2017.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات أمس 555.244 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 149.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 9196 صفقة. وأغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع بمقدار 21.46 نقطة وبنسبة 0.51% ليصل إلى 4163.58 نقطة، بعد انخفاض أسهم 17 شركة مقابل ارتفاع أسهم 16 شركة وثبات أسهم 3 شركات.

وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 263.63 مليون درهم، تلاه «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 47.19 مليون درهم، ثم«الخليج للملاحة القابضة» بقيمة 44.67 مليون درهم. فيما جاء «إعمار العقارية» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 32.98 مليون سهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بتداول 15.4 مليون سهم ثم «شعاع كابيتال» بتداول 11.63مليون سهم.

ولعبت الأسهم النشطة دوراً فعالاً في دعم ارتفاع مؤشر سوق دبي حيث ارتفعت أسهم «إعمار العقارية» بنسبة 4.41% عند 8.04 درهم، و«مجموعة تيكوم» بنسبة 3.78% إلى 2.74 درهم، فيما ارتفع سهم «مجموعة جي إف اتش المالية» بنسبة 2.3% عند 0.975 درهم، وكذا «إعمار للتطوير» بنسبة 2.33% مسجلاً 7 دراهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 329.21 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 242.97 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 86.24 مليون درهم كمحصلة (شراء). وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية (شراء) بمقدار 58.9 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 388.18 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 329.23 مليون درهم.