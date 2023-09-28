«تدرا» تنظم مؤتمر «التحول والابتكار الحكومي»

دبي (الاتحاد)

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بالتعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز (AWS)»، مؤتمر «التحول والابتكار الحكومي»، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، والحكومات الرقمية المحلية، وممثلين عن بعض القطاعات الرائدة في الدولة مثل قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب عدد من فرق القيادة والابتكار التابعة لـ «أمازون ويب سيرفيسز (AWS)».

وتضمنت أجندة المؤتمر، الذي عقد في دبي، تسليط الضوء على تمكين المؤسسات الحكومية من بناء وتشجيع ثقافة الابتكار على المستوى المؤسسي، عبر الاستفادة من الشركاء مثل شركة أمازون، وذلك بهدف إحداث ابتكارات نوعية لخدمة المتعاملين، بما يعزز النشاط الاقتصادي في الدولة.

كما تم تسليط الضوء على إنجازات الهيئة، وجهودها المشتركة مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS) في مجال تسريع التحول الرقمي الحكومي، وتشجيع الابتكار وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة.