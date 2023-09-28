100 شركة بريطانية تعرض مشاريعها في «أديبك 2023»

أبوظبي (وام)

أعلن مجلس صناعات الطاقة، الاتحاد التجاري العالمي للشركات العاملة في قطاع الطاقة، عن مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي، أديبك 2023، حيث يشرف على تنظيم جناح المملكة المتحدة.

ويحتفي المجلس هذا العام بمشاركته للسنة العشرين على التوالي في معرض ومؤتمر أديبك العالمي، الذي يقام من 2 إلى 5 أكتوبر في أبوظبي.

ويضم جناح المملكة المتحدة هذا العام أكثر من 100 شركة، بنمو يزيد على 11% عن العام الماضي، عبر مساحة تبلغ 1350 متراً مربعاً، بالإضافة إلى جناحيْن فرعيين، لكل من اسكتلندا وويلز، يسلطان الضوء على جهود التحول إلى الطاقة الخضراء.

وتوقع ستيوارت برودلي، الرئيس التنفيذي لمجلس صناعات الطاقة، أن يسفر هذا الحدث الكبير عن رسائل مهمة سيتردد صداها في أوساط صناعة الطاقة، عالمياً «إذ يحمل أديبك هذا العام أهمية خاصة حيث تستعد الإمارات لاستضافة مؤتمر «COP28»، ونتوقع أن يكون الحدث واحداً من أكثر اجتماعات كوب شمولية؛ لأن الإمارات دولة منتجة للنفط والغاز في وقت تعتبر أيضاً رائدة عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة، وهي علاوة على ذلك مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)».