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اقتصاد

الإمارات وتايلاند تبحثان الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية

ثاني الزيودي خلال أحد الاجتماعات في تايلاند (من المصدر)
29 سبتمبر 2023 01:09

بانكوك (الاتحاد)

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اختتم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية زيارة رسمية إلى مملكة تايلاند، اتفقت خلالها الدولتان الصديقتان على الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستوى جديد من الشراكة والنمو المشترك، مع التركيز على عدد كبير من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً التجارة والخدمات اللوجستية والطاقة والسفر والسياحة وغيرها.
وعقد معالي ثاني الزيودي اجتماعاً مع معالي جورين لاكساناويسيت نائب رئيس الوزراء وزير التجارة في تايلاند. 
وناقش الجانبان، خلال لقائهما في العاصمة بانكوك استراتيجيات تسريع تدفقات التجارة والاستثمار، واستعرضا التقدم المحرز في المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، بعدما دخلت جولتها الرابعة.
كما التقى معالي الزيودي بسعادة سانان أنغوبولكول، رئيس غرفة التجارة التايلاندية، حيث استعرضا الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين، وفرص إقامة مشاريع مشتركة، وتعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، إن هناك حرصاً متبادلاً بين الإمارات وتايلاند على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى التالي من النمو الاقتصادي المشترك عبر خلق المزيد من الفرص أمام مجتمعي الأعمال في الجانبين.
ويشار إلى أن الإمارات وتايلاند تتمتعان بعلاقات تجارية مزدهرة، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية مسارها الصاعد في النصف الأول من عام 2023، مسجلةً 3.2 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 3.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وتعد تايلاند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصاراً باسم “آسيان”، بحصة تبلغ 20 % من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية مع دول الرابطة.

الإمارات وتايلاند
الإمارات
تايلاند
ثاني الزيودي
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