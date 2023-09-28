9.2 مليار درهم عائدات فنادق دبي خلال 7 أشهر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت عائدات فنادق دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 9.25 مليار درهم، مقارنة مع 8.1 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 13%، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأظهرت البيانات ارتفاعاً مماثلاً في عدد الليالي الفندقية (الغرف المحجوزة) إلى نحو 23.85 مليون ليلة مبيت، مقارنة مع 21.3 مليون ليلة مبيت بالفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 13%، في حين سجل متوسط مدة الإقامة نحو 3.8 ليلة، مقارنة مع 4.1 ليلة بالفترة ذاتها من عام 2022.

ويتم احتساب العائدات الفندقية بناء على عدد الغرف الفندقية المشغولة في نهاية فترة المقارنة في متوسط العائد على الغرفة الواحدة المبيعة، وعلى أساس يومي.

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو 2023 نحو 148.7 ألف غرفة فندقية ضمن 813 منشأة فندقية، مقابل 141 ألف غرفة فندقية ضمن 774 منشأة في نهاية يوليو 2022.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 76%، مقابل 72% في الفترة ذاتها من عام 2022، ومقابل 74% للفترة ذاتها من عام 2019. واستقبلت دبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو الماضي أكثر من 9.83 مليون زائر دولي، بنمو 21.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الذي سجلت فيه دبي وصول 8.1 مليون زائر، وبزيادة أكثر من 250 ألف زائر مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019.

وبحسب دائرة الاقتصاد والسياحة لشهر يوليو الماضي، واصلت فنادق دبي تحقيق مستويات نمو ثابته، حيث وصل معدل إشغال الغرف الفندقية إلى 76% في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، مقارنة مع متوسط إشغال 72% خلال نفس الفترة من العام الماضي، و74% متوسط إشغال خلال الفترة المقابلة من العام 2019.

وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 508 دراهم، مقارنة مع 538 درهماً في الفترة ذاتها من 2022، ووصل متوسط العائد من الغرف المحجوزة إلى 388 مقابل 386 درهماً في 2022، و313 درهماً خلال نفس الفترة من عام 2019.

وارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي، مع استمرار الافتتاحات الفندقية الجديدة، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو الماضي، 148.7 ألف غرفة فندقية، بنمو 5% مقارنة مع 141 غرفة فندقية بذات الفترة من 2022، فيما زاد عدد المنشآت الفندقية بـ 5% إلى 813 منشأة فندقية بنهاية يوليو 2023، مقابل 774 منشأة بنهاية يوليو 2022.