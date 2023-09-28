%44.6 من سكان الدولة يستخدمون الإنترنت لمتابعة الأخبار

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت لمتابعة الأخبار والفعاليات في دولة الإمارات 44.6%، بحسب تقرير «الإمارات الرقمية 2023: حقائق وأرقام»، الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وأكد التقرير على تنوع أهداف استخدام الإنترنت في الإمارات بعد وصول عدد مستخدمي الشبكة إلى 9.38 مليون مستخدم بنسبة انتشار بلغت نحو 99% من عدد السكان.

ووفق تقرير الهيئة، فقد وصلت نسبة الذين يستخدمون شبكة الإنترنت للتواصل مع الأهل والأصدقاء 58.8%، مقابل 54.1% للبحث عن المعلومات بينما بلغت نسبة استخدام الشبكة للبحث عن أفكار جديدة 49.2%، فيما بلغت نسبة استخدام شبكة الإنترنت لمشاهدة مقاطع الفيديو والبرامج التلفزيونية والأفلام 49.1%.

وذكر التقرير أن نسبة استخدام الشبكة لتعلم كيفية صنع الأشياء 45.5%، مقابل 45.1% للبحث عن المنتجات والعلامات التجارية، فيما وصلت نسبة الذين يستخدمون شبكة الإنترنت للبحث عن مواضيع تتعلق بقطاع الأعمال 32.7% و41.2% لأغراض التعليم، و35.2% للاستماع للموسيقى.

وبلغت نسبة الذين يستخدمون شبكة الإنترنت للبحث عن المواضيع والمنتجات الصحية 35.4% و33.2% للبحث عن صداقات وعلاقات جديدة، بينما بلغت نسبة الذين يستخدمون الشبكة للبحث عن الأماكن والإجازات والسفر 33.5%، ونحو 32.2% لمشاركة الآراء والأفكار.

وفي ما يتعلق بالأجهزة المستخدمة لتصفح الشبكة فاستحوذت الهواتف الذكية على النسبة الأكبر بواقع 96.2%، تليها أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة بنسبة 60.5%، ثم الساعات الذكية بنسبة 38.6% تليها الأجهزة اللوحية بنسبة 20.7%.

ووفق التقرير بلغت سرعة التحميل في الهواتف الذكية 161.15 (ميجابت/ ثانية) بنسبة زيادة سنوية بلغت 2.3%.

وعلى مستوى سرعة الإنترنت الثابت فبلغت سرعة التحميل 207.41 (ميجابت/ ثانية) بنسبة زيادة سنوية بلغت 80.1%.

ووفق التقرير، فقد بلغت نسبة استخدام أجهزة الألعاب 20.7%، تليها أجهزة التلفزيون الذكية بنسبة 13.5% ثم أجهزة الواقع الافتراضي بنسبة 8.2%.