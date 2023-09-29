محمد العبار: 7% نمو السياحة العالمية سنوياً

أبوظبي (الاتحاد)

توقع محمد العبار، مؤسس شركة «إعمار العقارية»، ومنصة التجارة الإلكترونية «نون»، أن تشهد حركة السياحة العالمية نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة المقبلة، متوقعاً أن يصل المعدل السنوي للنمو السياحي في العالم إلى 7%.

وقال العبار في تصريحات لـ «مركز الاتحاد للأخبار»، إن 5% فقط من سكان الأرض يقومون بجولات سياحية حول العالم، مؤكداً أن 70% من سكان الولايات المتحدة الأميركية يقومون بالسفر حول العالم سنوياً، في حين يتجه نحو 10% من سكان الصين للسفر سنوياً، بينما يصل معدل السياح في الهند إلى 2% من إجمالي أعداد السكان.

وأضاف العبار أنه مع النمو الملحوظ في أعداد سكان العالم، خصوصاً في الصين والهند، من المتوقع أن تصل أعداد السياح الصينيين إلى 20% سنوياً، بينما تصل في الهند إلي ما يقرب من 15% من إجمالي أعداد السكان سنوياً خلال السنوات القليلة المقبلة.