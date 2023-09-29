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اقتصاد

تراجع معدل التضخم في إيطاليا خلال سبتمبر

تراجع معدل التضخم في إيطاليا خلال سبتمبر
30 سبتمبر 2023 00:57

روما (د ب أ)

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي «آيستات» تراجعاً جديداً في معدل تضخم أسعار المستهلك خلال شهر سبتمبر الحالي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ أكثر من عام ونصف، وجاء متفقاً مع توقعات المحللين. 
وذكر مكتب الإحصاء أن معدل التضخم تراجع خلال الشهر الحالي إلى 5.3% سنوياً مقابل 5،%  في الشهر الماضي. 
وفي الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم أقل مستوى له منذ يناير 2022 عندما سجل 4.8%. كما أظهرت البيانات تراجعاً واضحاً في وتير ة ارتفاع أسعار  السلع غير المرتبطة بالطاقة والأغذية المصنعة  والسلع المعمرة. 
وعلى أساس شهري،  ارتفعت أسعار المستهلك خلال سبتمبر الحالي بنسبة 0.2% شهرياً،  في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0.1%.

التضخم في إيطاليا
التضخم
معدل التضخم
إيطاليا
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