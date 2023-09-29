342 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في 9 أشهر

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

عززت أسواق الأسهم المحلية دورها في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بعدما سجلت طفرات غير مسبوقة في أدائها وفي قيمتها السوقية الإجمالية سواء على مستوى سوق أبوظبي للأوراق المالية أو سوق دبي المالي.

وحسب إحصائيات إدارات الأسواق المالية، تجاوزت مكاسب القيمة السوقية 342.23 مليار درهم منذ بداية العام، موزعة بواقع 227.26 مليار درهم لسوق العاصمة، و114.97 مليار درهم لسوق دبي المالي. وصاحب ذلك ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية إلى 3.547 تريليون درهم متضمنة 2.852 تريليون لسوق أبوظبي و695.716 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وأظهرت الإحصاءات تحقيق مؤشر سوق دبي المالي ارتفاع لافت خلال العام الحالي بنسبة 24.81% في ظل عمليات شراء قوية من قبل المستثمرين الأجانب حيث بلغ صافي تعاملاتهم في السوق 5.43 مليار درهم (شراء). وأشارت إلى قيام المؤسسات المالية بعمليات شراء قوية في سوق أبوظبي لتكون محصلة تعاملاتها (شراء) بقيمة 6.41 مليار درهم، وصاحب ذلك زيادة تعاملات شراء الإماراتيين مقارنة بتعاملات البيع ليصل صافي تعاملاتهم إلى 6.752 مليار درهم محصلة (شراء).



سوق أبوظبي

وأظهرت إحصائيات سوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة تعاملات بيع الأجانب مقارنة بتعاملات الشراء لتكون محصلة تعاملاتهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، صافي (بيع) بقيمة 6.752 مليار درهم، وصافي (شراء) 886.45 مليون سهم بعد استحواذهم على 29.46% من قيمة التداولات الإجمالية خلال تلك الفترة وعلى 35.22% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وكانت محصلة تعاملات (العرب) بيع بقيمة 1.62 مليار درهم، ومحصلة تعاملات (الأجانب غير العرب) بيع بقيمة 6.869 مليار درهم، وفي المقابل جاءت محصلة تعاملات (الخليجيين) شراء بقيمة 1.73 مليار درهم. وأشارت الإحصائيات إلى زيادة استثمارات المستثمرين الإماراتيين حيث بلغت محصلة تداولاتهم نحو 6.752 مليار درهم صافي شراء، وبلغت محصلة تعاملاتهم (بيع) لنحو 886.45 مليون سهم.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسبة 70.54% من قيمة التداولات خلال التسعة أشهر الأولى من العام وتداولوا 64.78% من الأسهم.

وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات (شراء) المستثمرين المؤسساتيين بلغت 196.294 مليار درهم بعد شراء 25.94 مليار سهم، مقارنة بنحو 189.875 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 24.87 مليار سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (شراء) بقيمة 6.418 مليار درهم وصافي شراء ما يزيد على 1.077 مليار سهم.

وقام المستثمرون الأفراد بشراء 18.68 مليار سهم بقيمة تتجاوز 47.66 مليار درهم، وباعوا 19.75 مليار سهم بقيمة 54 مليار درهم لتكون المحصلة صافي (بيع) بقيمة 6.418 مليار درهم لنحو 1.077 مليار سهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام نسبته 4.17% منخفضاً 425.77 نقطة، عند مستوى 9785.32 نقطة، مقارنة مع 10211 نقطة في نهاية العام السابق.

وأظهرت بيانات السوق أن حركة المؤشر العام تذبذبت خلال تلك الفترة حيث سجل أعلى مستوى للمؤشر 10315 نقطة ونحو 9334.96 نقطة في حده الأدنى. وكانت نتيجة التداولات ارتفاع أسعار 52 شركة مقابل تراجع أسعار 46 شركة، فيما أغلقت 6 شركات مستقرة دون تغيير من أصل 104 شركات متداولة. وشهد السوق إبرام 2.619 مليون صفقة منذ بداية العام الحالي، تم من خلالها تداول 44.629 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 243.962 مليار درهم.

وزادت القيمة السوقية للشركات في سوق العاصمة بنحو 227.268 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري وصولاً إلى 2.852 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية العام الماضي البالغة 2.624 تريليون درهم.



سوق دبي

وأظهرت بيانات سوق دبي المالي، أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال التسعة أشهر الأولى من العام نحو 39.125 مليار درهم، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 33.691 مليار درهم، فيما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 5.433 مليار درهم، كمحصلة (شراء).

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم بقيمة 38.614 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 44 مليار درهم لتكون محصلة تعاملاتهم (بيع)بقيمة 5.433 مليار درهم.

وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين منذ بداية العام الحالي 14.691 مليار درهم، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين حوالي 13.784 مليار درهم، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 907.18 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع لافت بنحو 827.51 نقطة عند مستوى 4163.58 نقطة مقارنة مع 3336 نقطة بنهاية العام الماضي.

ووصل المؤشر العام لسوق دبي إلى أعلى مستوى يوم 25 سبتمبر الجاري حيث بلغ 4193.39 نقطة في حين سجل أدني مستوى يوم 16 مارس الماضي حيث بلغ 3273.13 نقطة.



القيمة السوقية

ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بمقدار 114.97 مليار درهم إلى مستوى 695.71 مليار درهم في نهاية سبتمبر الجاري، مقارنة بنحو 580.74 مليار درهم بنهاية العام السابق.