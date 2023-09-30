«أديبك 2023» يوقع اتفاقية شراكة إعلامية مع وكالة أنباء الإمارات

أبوظبي (وام)

وقّع معرض ومؤتمر «أديبك 2023» الذي ُيعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتستضيفه شركة «أدنوك» تحت شعار «إزالة الكربون أسرع معاً»، خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، اتفاقية شراكة إعلامية مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، تصبح بموجبها الوكالة شريكاً إعلامياً استراتيجياً لـ«أديبك».

وبموجب اتفاقية الشراكة، ستعمل «وام» على تقديم تغطية مميزة للحدث العالمي قبل وأثناء وبعد انعقاده، وذلك عبر جميع منصاتها بهدف تعزيز انتشاره حول العالم، إلى جانب توفير استوديو خاص بالحدث خلال أيامه الأربعة.

وقع الاتفاقية محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» والمهندسة طيبة الهاشمي، رئيسة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، المدير التنفيذي لشركة «أدنوك البحرية» وكريستوفر هدسون، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إم جي إيفينتس» الجهة المنظمة لـ«أديبك 2023».

وأكد محمد جلال الريسي، في تصريحات له بهذه المناسبة، أنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تسعى وكالة أنباء الإمارات «وام» من خلال شراكتها الإعلامية لـ «أديبك 2023» إلى نقل رسالة إعلامية قوية وموثوقة إلى العالم بمختلف اللغات، بما يدعم جهود الدولة إلى الجمع بين الأفكار والتطلّعات والاستثمارات والابتكارات التكنولوجية اللازمة لتعزيز عملية الانتقال في الطاقة والقضاء على انبعاثات الكربون والميثان.

وأوضح أن انعقاد «أديبك 2023» هذا العام تحت شعار يركز على إزالة الكربون يأتي مواكباً للجهود التي تبذلها «وام» لتسليط الضوء على أهمية تسريع وتيرة إزالة الكربون وتحقيق الانتقال في الطاقة، وذلك بالتوازي مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28».

وأشاد الريسي بالإرث الطويل الذي يستند إليه «أديبك 2023» ويمتد لحوالي أربعة عقود من الابتكار والتطوير، حتى أضحى منصة فعالة وقوة دافعة لجهود التحول الشامل للطاقة.

وأكد أن المؤتمر يجمع وجهات نظر متنوعة وآراء واتجاهات تستهدف تحفيز الجميع على البحث عن حلول موثوقة ومبتكرة للوصول إلى مستقبل طاقة منخفضة الكربون ومستدام.

ومن المقرر أن يكون «أديبك 2023» هذا العام النسخة الأكبر من هذا الحدث الدولي حتى الآن، في ظل توقعات بحضور أكثر من 160.000 مشارك على مدى أربعة أيام، ويتضمن برنامج الحدث 10 مؤتمرات استراتيجية وفنية وأكثر من 350 جلسة وسيجمع أكثر من 1600 متحدث، بما في ذلك أكثر من 40 وزيراً من أنحاء العالم و120 رئيساً تنفيذياً متخصصاً بمجال الطاقة.

ويأتي «أديبك 2023» في مرحلة حاسمة بالنسبة لقطاع الطاقة، حيث تتطلب التحديات المناخية وارتفاع الطلب على الطاقة اتخاذ إجراءات جماعية عاجلة وتقديم حلول ملموسة، لذا فإن المؤتمر يعد فرصة لمختلف الأطراف المعنية لتوحيد الجهود من أجل قضية مشتركة - تسريع عملية إزالة الكربون وتعزيز الانتقال في الطاقة من أجل مستقبل طاقة أنظف وأكثر أماناً واستدامة.

من جانبها، قالت طيبة الهاشمي: «في الوقت الذي تستعد فيه أبوظبي لاستضافة قطاع الطاقة العالمي في أديبك 2023، فإن فرص التواصل مع الجمهور من حول العالم متنوعة، وستساعد الشراكة مع «وام» على تعزيز وصول رسالة الحدث، بالإضافة إلى إنشاء محتوى غني بالمعلومات، وتعزيز مكانة أبوظبي في قلب الحوار العالمي حول مستقبل الطاقة.

وباعتبارها مؤسسة مرموقة في قطاع الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلعب وكالة أنباء الإمارات «وام» دوراً محورياً في كتابة الأخبار المهمة وتوفير تغطية استثنائية لأديبك إلى جمهورها الواسع.

من ناحيته، قال كريستوفر هدسون:«نحن نعمل على تنظيم النسخة الأكثر ثراءً من أديبك على الإطلاق، والتي تركز على تعزيز أهداف إزالة الكربون في العالم. وباعتبارها شريكنا الإعلامي الإستراتيجي، ستساعد وكالة أنباء الإمارات أديبك في مهمته المتمثلة في تبادل الأفكار والابتكارات اللازمة لتسريع الانتقال العالمي في مجال الطاقة».

ويضم «أديبك» هذا العام مؤتمرين استراتيجيين جديدين. واستجابة للدور المتزايد للهيدروجين في الجهود العالمية الهادفة إلى تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، تم تصميم مؤتمر أديبك الاستراتيجي للهيدروجين لمناقشة دور الهيدروجين في الاقتصادات العالمية، وأحدث الابتكارات التكنولوجية، والاستراتيجيات قصيرة المدى وطويلة المدى، والإجراءات المطلوبة لتوسيع نطاق اقتصاديات الهيدروجين في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، سيتضمن مؤتمر الحد من انبعاثات الكربون جلسات استراتيجية مع التركيز على الحاجة إلى سياسات مبتكرة، واستثمارات جديدة، وابتكارات تكنولوجية، ومصادر جديدة للطاقة، وإزالة الكربون من الصناعات الثقيلة.

وسيشارك في برنامج معارض أديبك أكثر من 2220 شركة من مختلف قطاعات الطاقة، لتعرض أفكارها وابتكاراتها وحلولها التي تشكل مستقبل الطاقة.