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اقتصاد

115 شركة إيطالية في «أديبك»

مشاركون في الدورة الماضية للمعرض (أرشيفية)
1 أكتوبر 2023 00:42

أبوظبي (وام)

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تشارك 115 شركة إيطالية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، من ضمنها 28 شركة في الجناح الإيطالي الذي تشرف عليه وكالة التجارة الإيطالية «ITA» وبدعم من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.
يسلط الجناح الرسمي الضوء على قدرات الشركات الإيطالية الرائدة في مجال الطاقة تأكيداً على مكانة إيطاليا في مجال المنتجات المرتبطة بقطاعي النفط والغاز على مستوى العالم.
وتستعرض الشركات الإيطالية مجموعة من المنتجات المتطورة، ومن ضمنها المحولات الكهربائية بالزيت العازل، ومولدات التوربينات البخارية، والمعدات المستخدمة تحت الماء، بالإضافة إلى مجموعة من الأجهزة والخدمات للتحكم عن بعد في الخزانات وإدارة الطاقة ومراقبة الأساطيل والصمامات عالية الجودة، والمضخات الكهربائية الغاطسة.
وتستهدف الجهات العارضة في الجناح الإيطالي استشراف مستقبل مشهد الطاقة المتطور في ظل التزام إيطاليا بالاستدامة عبر قطاع الطاقة، معززة الابتكار وأواصر التعاون الدولي. 
وقال لورينزو فنارا، سفير إيطاليا لدى الدولة: فخورون بمشاركة إيطاليا في معرض أديبك 2023، بالتعاون مع مجموعة متنوعة من الشركات فيما وتتطلع المؤسسات الإيطالية للاستفادة من فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، الذي تستضيفه الإمارات بنهاية العام الجاري وذلك عبر المساهمة بتوفير أحدث التقنيات والخبرات من المستوى العالمي لمواجهة تحديات أمن الطاقة، سواء في دولة الإمارات أو العالم.

أديبك
أبوظبي
مؤتمر أديبك
معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
معرض أبوظبي الدولي للبترول
مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
معرض أبوظبي للبترول
معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول
إيطاليا
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