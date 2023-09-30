«أديبك» ينعش الحركة السياحية في أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

يرفع معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، من أداء ومعدلات إشغال فنادق في أبوظبي، ليسهم إلى جانب الفعاليات الترفيهية والرياضية الأخرى في إحداث حراك سياحي في الإمارة، بحسب عاملين في القطاع.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن معرض «أديبك» يستقطب الوفود والمشاركين من مختلف دول العالم، مؤكدين على أهمية سياحة المعارض والمؤتمرات والحوافز في تحقيق أداء فندقي إيجابي وإحداث حراك سياحي في الإمارة.

ويشارك أكثر من 40 وزيراً و120 قيادياً ومسؤولاً تنفيذياً في قطاع الطاقة من حول العالم في فعاليات في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023» خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر الجاري، تحت شعار «إزالة الكربون أسرع معاً»، وذلك بحضور أكثر من 160 ألف مشارك من المختصين في قطاع الطاقة من 160 دولة من حول العالم.

ويكتشف زوار المعرض والفعاليات المصاحبة له، ضمن برامجهم السياحية في أبوظبي، الوجهات السياحية الرئيسية في الإمارة ما يسهم على المدى القريب أو البعيد في عودتهم مع عائلاتهم بهدف سياحة الترفيه، وفقاً للعاملين في القطاع.



سياحة المؤتمرات

وقال محمد واكب، مدير فندق فيرمونت باب البحر- أبوظبي: «يصل معدل إشغال الفنادق اليوم إلى أكثر من 90% ومن المتوقع أن نحقق إشغالاً كاملاً خلال أسبوع معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول».

وأضاف «سياحة المؤتمرات والمعارض والحوافز والاجتماعات لها أهمية كبيرة للقطاع الفندقي والسياحي بشكل عام حيث تشكل من 20% إلى 25% من أعمال الفنادق»، موضحاً أن هذا النوعية من السياحة تسهم في تشغيل مساحات قاعات الاجتماعات والغرف الفندقية.

وأشار واكب إلى أن فنادق أبوظبي استعدت لاستقبال زوار أبوظبي خلال الفعاليات من خلال توفير المزيد من الرحلات الترفيهية لاستكشاف وجهات سياحية رئيسية في أبوظبي ضمن برامج زوار سياحة المعارض والحوافز والمؤتمرات الأمر الذي يعود بالنفع على المدى القريب والبعيد من خلال عودة هؤلاء بهدف السياحة والترفيه في الإمارة.



إشغال كامل

من جانبها، قالت أمل حرب، نائب الرئيس للتسويق في «روتانا للفنادق»، إن فنادق المجموعة في أبوظبي سجلت إشغالا كاملا، لا سيما تلك الفنادق المنتشرة حول مركز أبوظبي الوطني للمعارض وداخل المدينة. وأضافت «نسجل أيضا إشغالا عالياً في منتجعنا في جزيرة السعديات حيث إن بطولة كرة السلة الأميركية «إن بي إيه» من المنتظر أن تنطلق خلال أسبوع في فترة انعقاد المعرض».

وأكدت حرب علي أهمية سياحة المؤتمرات والمعارض والحوافز والاجتماعات في الأداء الفندقي وزيادة عدد الزوار حيث عادة ما يتضمن برامج زوار الفعاليات رحلات سياحية لوجهات رئيسية في الإمارة وبالتالي ينعكس ذلك إيجابا على المدى البعيد أو القريب من خلال عودة هؤلاء برحلات سياحية وترفيهية لأبوظبي.



استكشاف الوجهات

بدوره، قال راضي علي باز، مدير إدارة المبيعات في فندق «سوفوتيل» أبوظبي الكورنيش، إن الفندق يسجل إشغالا كاملا خلال معرض «أديبك» حيث إن معظم الزوار من مختلف دول العالم والجنسيات، مشيراً إلى أهمية سياحة المعارض والمؤتمرات والحوافز للفنادق، لا سيما أن زوار المؤتمرات يستكشفون الوجهات السياحية في أبوظبي أثناء إقامتهم.

وتستعد أبوظبي لموسم سياحي نشط وفريد خلال الربع الأخير من العام الجاري مع انطلاق فعاليات وأحداث ضخمة في مختلف القطاعات، في الوقت الذي توفر فيه الإمارة وجهات سياحية وثقافية فريدة تجذب السياح من مختلف دول العالم، الأمر الذي سيرفع من متوسط إشغال فنادق بأبوظبي ليفوق 90%، حيث من المتوقع أن يفوق الطلب السياحي للربع الأخير ما تم تحقيقه في نفس الفترة في عام 2019 قبل «الجائحة».