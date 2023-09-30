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اقتصاد

إقبال على شراء المشغولات الذهبية في أبوظبي

إقبال على شراء المشغولات الذهبية في أبوظبي
1 أكتوبر 2023 00:42

ريم البريكي (أبوظبي)

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مع ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية، وتأثرها بالارتفاع العالمي للمعدن البراق، الناتج عن تغيرات الأوضاع السياسية، والتطورات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية، شهدت مبيعات الذهب في أبوظبي إقبالاً ملحوظاً على شراء المشغولات الذهبية البسيطة، مع نشاط أكبر في عمليات إعادة بيع السبائك والأطقم المشغولة.
وقال عبدالراحد المرزوقي، خبير اقتصادي، إن وضع الذهب يعتبر قوياً خلال الفترة الراهنة، مع توقعات بارتفاع الأسعار لتتراوح ما بين 2000 و2050 دولاراً خلال الفترة المقبلة. 
وحول افضل أنواع عيارات الذهب طلباً في الأسواق المحلية، قال المرزوقي «يفضل المواطنون والخليجيون والعرب شراء الذهب من عيار 21 جراماً، فيما يفضل الآسيويون شراء الذهب من عيار 22 جراماً، بينما يفضل الأوروبيون وشرق آسيا شراء الذهب من عيار 18 جراماً».
وأفاد المرزوقي أن عملية شراء السبائك مرتبطة فقط بتراجع أسعار المعدن الأصفر، حيث تزداد عمليات شراء السبائك أكثر من الذهب المشغول، فيما يتريث الناس وقت ارتفاع أسعار الذهب بكل أنواعه المشغول والسبائك، مشيراً إلى أن الزيادة يكون لها تأثير سلبي على عمليات الشراء، ولكن عند ثبات المعدن عند سعر معين فإن الناس يعودون إلى عمليات الشراء من جديد.
وقال محمد اليافعي، مسؤول مبيعات في أحد محلات بيع الذهب، إن السوق شهد حركة عكسية من خلال بيع العملاء للمشغولات الذهبية الكبيرة لديهم مثل أطقم الأحزمة الذهبية الثقيلة، و«الحيول» الأساور التراثية، والقلادات الكبيرة مثل «المرتعشة»، و«المرية»، وكذلك الملبوسات الذهبية التي ترتدى في المناسبات.

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